Safety car-regels 24 uur van Le Mans opnieuw gewijzigd

Dit jaar introduceerden de regelgevers van het World Endurance Championship de zogenaamde 'drop back'-regels, waardoor auto's per categorie voor de herstart van de race zich moesten laten terugvallen. Bovendien sloten alle auto's achter één safety car aan op het 13,6 kilometer lange circuit, waar dit voorheen nog drie safety cars waren. Dit leidde tot kritiek van sommige teams, waarbij met name Toyota zeer uitgesproken was. Zij vreesden dat de zege in Le Mans minder waard zou worden omdat het met de nieuwe regels een loterij werd.

De safety car-procedure voor volgend jaar is aanzienlijk veranderd in de nieuwe versie van het reglement. Dit reglement omvat nu maar liefst tien pagina's van het sportief reglement, waarbij ook een speciale regel voor het laatste uur van de 24 uur van Le Mans is toegevoegd. Het concept voor de eerste 23 uur van de beroemde langeafstandsrace blijft hetzelfde: in het geval van een safety car zullen er eerst drie safety cars de baan op gaan, waarna het veld bijeengebracht wordt achter één safety car. Tijdens de procedure vindt de 'wave around' plaats, waardoor auto's die vóór de leider op de baan rijden de safety car mogen inhalen en aansluiten achter de leider. Wat dan dus niet meer gebeurt, is dat de categorieën bij elkaar geplaatst worden. Zodoende zal het hele veld door elkaar zitten bij de herstart.

Wat dan 'nieuw' is voor het laatste uur van de race, om te voorkomen dat deze beslist wordt door een sprint tot de streep, is dat de drie safety cars op de baan blijven om een eigen groep op te vangen. Deze procedure, die de afgelopen jaren zo gebruikelijk was, zorgt ervoor dat de gaten tussen de leider en achtervolgende groep wat groter blijven dan wanneer het hele veld achter één safety car opgevangen wordt.

De regels werden vorig jaar aangepast omdat de ACO wilde voorkomen dat auto's van de lagere klassen opgesplitst zouden worden zoals dat wel eens gebeurde bij het gebruik van de drie safety cars. Met name in de GTE Pro-klasse waren er regelmatig gedupeerde teams die eerst nog enkele seconden achter een andere auto zaten, maar plots tegen een achterstand van ruim een minuut aankeken. Hoewel er door de nieuwe regel voor het laatste uur dus wat meer onderscheid moet komen tussen de beter presterende teams en de mindere, bestaat er door het systeem in de eerste 23 uur de kans dat het veld vóór het laatste uur nog dicht bij elkaar zit.