Rustdag voor Bleekemolen op Le Mans, maar niet voor de monteurs

Na de vrije trainingen en kwalificaties op woensdag en donderdag, is de vrijdag op Le Mans doorgaans een dag van relatieve rust. Een dag voor de start van de 24-uursrace komen de coureurs niet in actie op de baan, maar is er in de pits en in de paddock toch een hoop bedrijvigheid. Zo is de vrijdag voor de 24 uur van Le Mans doorgaans een dag van persconferenties, aankondigingen en overige mediaverplichtingen, maar zijn ook de monteurs druk in de weer.

In de video bovenaan deze pagina laat Jeroen Bleekemolen zien waar de monteurs van Rinaldi Racing zich vandaag onder andere mee bezighouden, zodat zijn Ferrari 488 GTE Evo zaterdag helemaal klaar is voor de start en de 24 uur durende slijtageslag op het befaamde Circuit de la Sarthe.