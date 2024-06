Voor BMW belooft deze 92ste editie van de 24 uur van Le Mans een bijzondere te worden. Het is voor het eerst dat het Duitse merk in het Hypercar-tijdperk deelneemt aan de langeafstandsklassieker in Frankrijk, al neemt het wel de ervaring van het IMSA-project met zich mee. In de kwalificatie slaagde de #15 BMW er in om de Hyperpole te bereiken, maar dat gold niet voor de #20 van Robin Frijns, die in de Art Car van de BMW M Hybrid V8 rijdt. De Nederlander kwam niet verder dan de zeventiende plek, wat nu de zestiende startplaats wordt vanwege het schrappen van de rondetijden van de #7 Toyota van Nyck de Vries.

Dat Frijns er in de kwalificatie niet echt aan te pas kwam, had wel een duidelijke oorzaak zoals hij aangeeft in een exclusief interview met Motorsport.com. "Op mijn auto hadden we problemen in de kwalificatie, waardoor we veel op het rechte stuk verloren ten opzichte van de zusterauto", trapt Frijns af. "Als je ziet waar de zusterauto staat, daar kon je dus ook staan. Dat was niet het geval. Hij liep om een of andere reden niet op het rechte stuk. Meer kan ik daar niet over zeggen." Hij benadrukt daarbij wel meteen dat hij niet met de vinger naar het team wil wijzen. "Ik ben niet iemand die zegt van, 'het ligt aan dat of dat. Ik ga niet met de vinger wijzen, maar het was wel duidelijk dat er iets niet goed was."

Gevraagd of dat niet nader te benoemen probleem wel opgelost is voor de race, antwoordt Frijns met een lichte twijfel in zijn stem. "Ik hoop het wel. We zijn nog een beetje aan het zoeken. Tenminste, in de laatste vrije training was het probleem weg. We hebben niet echt een antwoord gekregen waarom [dat zo was], zo zou ik het zeggen. Daarom lagen we ook derde en de zusterauto vijfde. Maar de sessies daarvoor..." Het probleem daarvan is nu natuurlijk dat er geen tijd meer is om dat antwoord te vinden voordat de race begint, omdat die dus als volgende op het programma staat. "Ik hoop dat 'ie het doet", lacht Frijns.

Zorgen om gebrek aan bandenwarmers

Mocht dat probleem wel opgelost blijken, dan gaat bij Frijns nog niet de vlag uit. Hij ziet namelijk nog een ander groot probleem waar BMW mee worstelt: het opwarmen van de banden. "We hebben nog wat problemen op de lijst staan waar we het gewoon heel erg moeilijk mee hebben", vertelt Frijns. "Die problemen krijgen we ook nu in deze wedstrijd, denk ik. We gaan het gewoon heel erg zwaar krijgen in de outlaps en na de safety cars, dat is wat wij denken. Wij hebben het gewoon heel erg moeilijk om de banden op te warmen ten opzichte van de rest, zoals Porsche en Ferrari. Die kunnen dat veel beter. Dus daar verliezen we gewoon heel veel tijd mee. En we krijgen niet echt uitgevonden waarom dat het geval is."

Wat daar dan niet bij helpt, is dat er voor dit jaar toch is besloten om de bandenwarmers links te laten liggen voor Le Mans, waar deze race vorig jaar nog een uitzondering vormde op die regel. Frijns toont zich geen voorstander van dat besluit vanwege de veiligheid. "We rijden met auto's die 1.000 kilo wegen en iets van 650 pk hebben. We hebben banden die werken als ze warm zijn, maar ze werken niet als ze koud zijn - wat voor iedereen hetzelfde is. Maar weet je, het is gewoon heel erg makkelijk om een fout te maken, zoals je waarschijnlijk gaat zien in de wedstrijd. En het ziet er misschien heel stom uit, maar het is gewoon echt overleven voor ons in de outlaps. Kijk, daar kan ik wel mee omgaan. Dat is gewoon rijden en overleven. Daar heb ik helemaal geen problemen mee. Maar waar ik problemen mee heb, is het feit dat we hier op Le Mans boven de 300 kilometer per uur rijden op de rechte stukken. En dan kan het net zo goed gebeuren dat wij op slicks in de regen rijden en dat we in de rondte gaan op het rechte stuk als het een beetje nat is. En dat er dan iemand aankomt met 300 kilometer per uur. Dat is iets waar ik me wel zorgen om maak."

Doorgevraagd of hij dus voorstander is van een uitzondering op de regel voor Le Mans, laat Frijns weten vooral in zijn algemeen voorstander te zijn van bandenwarmers. "Ja, ik ben gewoon meer fan van bandenwarmers zelf, want ik vind dat het professioneler is. Het ziet er ook beter uit. En voor de show snap ik het wel hoor [dat er geen bandenwarmers zijn], dat wanneer je buiten komt, je een overlever bent. Je bent dan twintig seconden langzamer dan degene die er aankomt. En dat is spannend. Dat vind ik wel het leuke verhaal daarvan, maar ik vind het risico van een grote crash gewoon te groot."

De BMW Art Car waar Robin Frijns mee rijdt in de 24 uur van Le Mans. Foto door: Shameem Fahath

Meer problemen in de race

Met de verwachte regen in de nacht van zaterdag op zondag en zondag over het algemeen en het gebrek aan bandenwarmers zijn er genoeg uitdagingen voor de Hypercar-teams, voordat ze zich überhaupt al zorgen kunnen maken om technische problemen. Frijns heeft vertrouwen in de snelheid van de BMW M Hybrid V8 op Le Mans, maar vreest toch dat het geen probleemloze race gaat worden voor zijn team. "Wij konden wel een [goede] rondetijd op het bord zetten, zoals we hebben laten zien. In de wedstrijd hebben we meer problemen dan in kwalificatieruns, omdat we in de kwalificatie alles goed kunnen opwarmen zoals wij het willen. In de wedstrijd hebben we daar geen tijd voor. Je kunt niet in één keer rustig aan doen in een wedstrijd om alles goed op te warmen. Dat gaat niet. Dus ik verwacht meer problemen in de wedstrijd."

Frijns wijst bovendien naar de lucht, want er hangt zoals gezegd regen in de lucht voor deze race. "Normaal gezien zijn wij goed in de regen", ziet hij dat positief in. Maar: "[Dat is dan alleen] op langzamere circuits. Maar nu hebben we wel circuits waar redelijk wat snelheid in zit en daar profiteren de LMH's", doelt hij op het feit dat de BMW een LMDh is en dus niet alle voordelen geniet van het LMH-reglement. "Omdat ze natuurlijk die voorwielaandrijving hebben bij 180 kilometer per uur en wij hebben dat niet. Dus zij kunnen die banden beter opwarmen. Ik kan het moeilijk zeggen", vervolgt hij zijn voorspelling voor de race. "Het ligt echt aan hoeveel problemen wij hebben in de wedstrijd. Als het gewoon goed gaat, kunnen we er sowieso bij zitten. Maar als we een remprobleem hebben, zoals we die heel vaak hebben, dan kunnen we gewoon twee seconden per ronde verliezen."

Uiteraard liggen problemen in een langeafstandsrace op de loer, maar in een perfect scenario schat hij de snelheid van de BMW hoog in. Gevraagd wat er onder perfecte omstandigheden, puur op snelheid dus, in zou moeten zitten, antwoordt hij vastberaden: "Dan moet er wel een top-zes in zitten. Zonder problemen dus, maar we gaan problemen krijgen."

Problemen of niet, deelnemen aan de 24 uur van Le Mans blijft bijzonder. En voor Frijns is het een circuit dat hem naar eigen zeggen ook ligt. "Je moet er heel erg agressief zijn, heel veel risico nemen om snel te zijn. Dat ligt mij wel in dat opzicht. Maar het is meer en deels de historie van wat hier allemaal gebeurd is", legt hij de magie van Le Mans uit. "We hebben Ford versus Ferrari gehad, we hebben de Mercedes zien vliegen. Alle F1-rijders -- van vroeger vooral -- hebben altijd geprobeerd om Le Mans te doen. Stel je voor: ik ga naar Argentinië toe op vakantie en ik zeg 'ik rijd LMDh': niemand weet dat. Maar als ik zeg: 'ik doe Le Mans', dan weet iedereen het. Ik denk dat niemand Le Mans niet kent. En dat is gewoon de historie die er geweest is."