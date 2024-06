Frijns: "Kunnen niet verwachten dat BMW de 24 uur van Le Mans wint"

De start van het Hypercar-project van BMW verloopt niet zoals men had gehoopt. De M Hybrid V8 is nog niet verder gekomen dan een zesde plek en het gat naar de topteams Porsche, Toyota en Ferrari is vrij groot. De Duitse renstal is dan ook absoluut niet de favoriet voor de zege in de 24 uur van Le Mans. De Nederlander Robin Frijns ziet dat dat een realistisch beeld is, ondanks de snelste tijd van de zusterbolide met startnummer 15 in de reguliere kwalificatie op woensdag. De top-drie is volgens hem normaal gesproken te sterk.

"Vooral Porsche heeft een grote stap gezet, want dit is voor hun het tweede jaar", begint de Limburger in gesprek met Motorsport.com. "Voor ons is dit nog maar het eerste jaar. We hebben nog flink wat werk te verzetten. Toyota doet [al] tien jaar mee. Ferrari heeft de steun van het Formule 1-team, waarmee ze verbonden zijn. Je kunt daarom niet verwachten dat BMW zomaar meedoet en in de eerste poging vooraan meestrijdt, maar we komen eraan. Dat is iets goeds."

Het is niet zo dat Frijns vooraf tekent voor iets anders dan de overwinning. "Ik ben hier om te winnen, net als de rest van de coureurs. Ik ga hier niet naartoe met het idee om zevende te worden. Iedereen wil winnen, maar we moeten wel realistisch zijn voor de race. Als we niet snel genoeg zijn, maar wel net op het podium kunnen komen, dan is dat voor ons ook een zege", vertelt de rijder, die komend weekend met de #20 samen met René Rast en Sheldon van der Linde hoge ogen hoopt te gooien.

"Het gaat ook om een goede strategie en uit de problemen blijven. Dan maak je ook een goede kans op een podiumplaats", vervolgt Frijns. "Dat is zeker het geval wanneer de omstandigheden van droog naar nat en weer teruggaan, zoals nu voorspeld. Als je geen fouten maakt en de hele tijd de juiste bandenkeuze maakt, dan finish je in de top-vijf."

BMW haalt vertrouwen uit groeicurve Porsche

BMW-motorsportbaas Andreas Roos erkent dat het nog niet voor de wind gaat bij zijn merk. Na een volledig IMSA-seizoen en een paar WEC-races staat de teller nog op nul race-overwinningen. Het is voor Roos echter geen reden tot paniek, want een gesprek met Roger Penske die met Porsche in IMSA rijdt heeft hem vertrouwen gegeven. "Hij vertelde dat hun eerste jaar ook niet makkelijk was", vertelt de Duitser in gesprek met Motorsport.com. "Als je ziet hoe druk de agenda's zijn met de IMSA en WEC-races, dan is het heel lastig om de auto te ontwikkelen. Als je een jaar ervaring hebt, dan kun je goed zeggen op welke gebieden het beter moet. Ons doel is om uiteindelijk te winnen. Nu iemand anders voor ons staat, moeten we harder werken om dat doel te bereiken."