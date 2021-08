Frijns na bizarre finish: "Zag de man met de vlag een beetje laat"

Zowel de 30-jarige Frijns als het team van WRT hebben al de nodige ervaring in de langeafstandsracerij, maar de 24 uur van Le Mans was voor zowel de coureur uit Maastricht als voor het team van Vincent Vosse een geheel nieuwe ervaring. Frijns nam het eerste deel van de race voor zijn rekening, waardoor hij tijdens een chaotisch openingsuur voor het eerst werd geconfronteerd met een nat Circuit de la Sarthe. Op een setje intermediates bleef Frijns echter uit te problemen, waardoor de WRT met startnummer 31 voorin de LMP2-klasse lag op het moment dat de Limburger in de avond het stuur overdroeg aan zijn teamgenoot.

Samen met Ferdinand Habsburg – eveneens een Le Mans-debutant – en Charles Milesi reed Frijns een vrijwel foutloze race. Het leverde het trio een riante voorsprong op, terwijl de zusterbolide met startnummer 41 tweede lag.

“Het team heeft het geweldig gedaan gezien het feit dat beide auto’s ongeschonden en als leiders uit de nacht kwamen”, blikte Frijns na afloop terug op de race. “De auto’s deden het allebei geweldig. We waren snel, voor mijn gevoel ook iets sneller dan de auto van JOTA, maar toen ik voor de laatste keer in de auto sprong hadden we opeens een groot probleem.”

"Eigenlijk ging alles fout in die laatste twee uur"

De pneumatische krik onder de #31 ORECA die de auto omhoog zet tijdens een pitstop haperde, waardoor Frijns bij elke pitstop veel tijd verloor. Een voorsprong van twee minuten verdween daardoor als sneeuw voor de zon, waardoor de Nederlander anderhalf uur voor het einde de leiding moest afstaan aan Ye Yifei in de zusterauto met startnummer 41. “We konden de banden niet wisselen zoals we wilden, dus ik had elke keer twee nieuwe banden voor en twee oude banden achter en andersom. Eigenlijk ging alles fout in die laatste twee uur. Ik had ook geen snelheid meer in de auto omdat er volgens mij iets stuk was gegaan, dus de JOTA kwam snel dichterbij, ik schat zo’n vier tot vijf seconden per ronde.”

Zinderende slotronde

Het leidde tot een sensationele ontknoping in de allerlaatste ronde. Aan het begin van de slotronde viel de leidende zusterauto van WRT namelijk stil, waardoor Frijns opeens aan de leiding kwam te liggen terwijl hij de #28 JOTA van Tom Blomqvist met rasse schreden dichterbij zag komen: “Ik worstelde met de auto en opeens lag ik aan de leiding. Ik hoorde over de radio dat de zusterauto in feite stuk was gegaan en was stilgevallen. Ondertussen was ik aan het vechten met de auto om de tweede plek veilig te stellen, maar opeens vocht ik voor de zege. Ik moet zeggen dat er dan wel even een andere druk op je schouders komt te liggen.”

"Ik zag de man met de finishvlag een beetje laat"

Na een zenuwslopende ronde van ruim dertien kilometer had Frijns aan de finish nog maar zeven tienden van een seconde voorsprong over om de zege te pakken. Daarbij reed de Maastrichtenaar nog bijna de man met de finishvlag van zijn sokken, omdat onder andere de beide Toyota’s met een slakkentempo het rechte stuk opreden voor de traditionele finishfoto.

“De finish was in alle opzichten zo close als het maar kon zijn. De twee Toyota’s reden vooraan en remden voor hun foto af voor de finishlijn, maar ook de drie of vier auto’s daarachter gingen van hun gas, terwijl ik nog steeds voor de overwinning aan het vechten was. Ik probeerde er een weg omheen te vinden. Ik zag de man met de finishvlag een beetje laat, maar gelukkig is alles goed gegaan.”

Frijns is de eerste Nederlandse Le Mans-winnaar in de LMP2-klasse sinds Ho-Pin Tung, die in 2017 samen met teamgenoten Oliver Jarvis en Thomas Laurent zegevierde in Frankrijk met Jackie Chan DC Racing.