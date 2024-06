BMW rijdt al sinds vorig jaar in het IMSA-kampioenschap met de M V8 Hybrid, maar dit jaar is daar het programma in het World Endurance Championship aan toegevoegd. Robin Frijns maakt deel uit van dat project, dat dus nog relatief nieuw is en tegen de nodige problemen is aangelopen. In de eerste drie races van het seizoen scoorde Frijns tien punten daarmee staat hij zestiende in het kampioenschap, samen met teamgenoten René Rast en Sheldon van der Linde.

In Le Mans, voorafgaand aan de 24 uur van Le Mans waarin het team veel ronden achterstand opliep na een crash, blikt Frijns in een uitgebreid interview met Motorsport.com terug op die eerste paar races met BMW. "De eerste wedstrijd [in Qatar] was heel erg zwaar, maar dat was te verwachten", zegt Frijns. "Dat was gewoon vooral kijken waar we staan. Qua snelheid zat er eigenlijk niet veel in ten opzichte van de rest. We hebben daar heel veel van geleerd, hoe we dingen moeten aanpakken en anders moeten doen qua afstelling van de auto. Sindsdien hebben we, vind ik, elke wedstrijd of elke weekend een stap gemaakt. In Imola lagen we op een gegeven moment vierde en waren we met Toyota in gevecht voor een podiumplek, in de regen. Toen hebben we een straf gekregen, een drive through, dus vielen we een beetje weg. Maar de snelheid zat er daar toen wel redelijk goed in. Spa was een beetje een ongelukkig weekend. We hebben hier en daar wat straffen gehad, maar daar was de snelheid ook niet slecht, vond ik."

Dat Frijns bij BMW is terechtgekomen, is vooral het gevolg van het feit dat hij al jarenlang voor het Belgische Team WRT racet. Die twee partijen werken in het WEC samen in de Hypercars en de LMGT3-klasse. Tot nu toe bevalt die samenwerking Frijns goed. "Er lopen wel heel veel mensen rond hier, iets van 130", lacht Frijns. "Dat is dan wel voor vier auto's en we hebben natuurlijk meer man voor de Hypercar dan voor de GT3. Maar de samenwerking loopt eigenlijk wel goed. BMW is de samenwerking aangegaan met WRT en ik zit al sinds 2015 bij WRT. Ze vertrouwen elkaar en dat is wel belangrijk. WRT is de afgelopen jaren natuurlijk heel erg succesvol geweest. Ze zijn met ideeën gekomen en daar wordt dan ook echt naar geluisterd. Dat vind ik wel belangrijk."

Binnen het WEC-team van BMW Team WRT werkt Frijns samen met Rast en Van der Linde, waarbij hij vooral met Rast een goede band heeft. "Ik ken René al lang, nog van de DTM-tijd", legt Frijns uit. "Sheldon heeft ook in de DTM gereden. Ik heb wel een beetje een rivaliteit met René, als we niet op dezelfde auto zitten. Maar als we wel dezelfde auto delen, dan loopt het helemaal prima. Dat heb ik ook tegen BMW gezegd: zet René op dezelfde auto en het komt helemaal goed."

Robin Frijns reed in Le Mans in de BMW Art Car. Foto door: Rainier Ehrhardt

Hypercars heel erg ingewikkeld

Aan het team hoefde Frijns dus niet zozeer te wennen, wel aan de uitdaging van de Hypercar. De BMW M V8 Hybrid is een auto gebouwd naar de LMDh-reglementen, bedoeld voor het IMSA-kampioenschap. In het WEC wordt met LMH-regels gereden, al moet de Balance of Performance de twee verschillende reglementen in balans houden wanneer deze samen racen, zoals in de 24 uur van Le Mans. Frijns geniet in de Hypercars vooral van de snelheid en competitie. "Als rijder zijnde, hoe sneller hoe beter", antwoordt Frijns, gevraagd wat het interessantste is aan de Hypercars. "Het is de hoogste klasse en je wil altijd in de hoogste klasse competitief zijn. En dat zijn we nu ook. Dus als je aan het vechten bent met Ferrari en Toyota - als dat het geval zal zijn, ik hoop het wel natuurlijk - en je rijdt ergens in de top-vijf of top-acht en je kunt mee met de rest, dan is dat natuurlijk het mooiste wat er is."

De Hypercars zijn zeer geavanceerd, wat dan ook weer voor de nodige uitdagingen zorgt. Coureurs moeten tijdens zo'n langeafstandsrace bezig zijn met brandstof- en bandenmanagement, maar volgens Frijns vormt een ander element de grootste uitdaging. "De auto, en hoe dat allemaal werkt, is heel erg ingewikkeld. Ik denk dat het voor elke hypercar geldt. We hebben dus echt van die multiswitches, een stuk of dertig, waar we dingen mee kunnen veranderen", licht hij de complexiteit van de auto's toe. "En je kunt alles in de auto veranderen qua diff-opening, remmen: je kunt het zo gek maken als je wil. We werken ook heel veel met de yaw-sensor, de sensor die voelt waar de auto heen en weer gaat. Dus het probleem is, als één sensor wegvalt of kapot gaat, dan werkt niks meer. Dat zijn de auto's van tegenwoordig."

De #20 BMW stond lange tijd stil in de garage na de crash van Frijns. Foto door: Nikolaz Godet

Maar drie remmen

Frijns erkent dat BMW in de eerste races van het WEC-seizoen tegen enkele problemen is aangelopen. Hij ziet duidelijke vooruitgang en merkt dat het team een beter begrip heeft van de M V8 Hybrid, maar: "We hadden een heel lange lijst aan problemen in de eerste wedstrijd. Daar hebben we er veel van opgelost. Maar we hebben nog wat problemen op de lijst staan waar we het gewoon heel erg moeilijk mee hebben."

Het grootste probleem met deze LMDh? "Outlaps", antwoordt Frijns stellig. Gevraagd of dat het enige probleem is, voegt Frijns toe: "Niet alleen dat, maar de outlaps en we kunnen de achterremmen niet echt goed controleren", verklaart de 32-jarige Nederlander. "Wij hebben zoals iedereen een batterij op de achteras, maar wij mogen het alleen op de achteras doen. Volgens mij mag het bij de LMH ook op de vooras. Maar bij de LMDh gaat het alleen op de achteras. Maar voor ons is het moeilijk om qua systemen te bepalen hoeveel we gaan opladen op de achteras en hoeveel mechanische remmen we gaan gebruiken op de achteras. Nu komt het heel vaak voor bij ons - vooral na een safety car of na een pitstop - dat één rem op de achterkant te koud wordt, waardoor je dan maar drie remmen hebt. Dat is niet ideaal. Dus als je in één keer een blokkerend bandje ziet bij ons, dan weet je wat het probleem is."

'80 procent van het veld kan winnen'

Op het Circuit de la Sarthe was de paddock gedurende de week goed gevuld. Maar liefst 329.000 autosportfans - nog meer dan vorig jaar, toen deze race haar honderdste jubileum vierde - trokken naar Le Mans om de 23 Hypercars, 16 LMP2's en 23 LMGT3's van dichtbij te kunnen bewonderen. In de Hypercar-klasse kwamen negen verschillende fabrikanten in actie en volgend jaar komt daar ook nog Aston Martin bij. Frijns vindt het goed om te zien dat zo veel grote fabrikanten meedoen aan het WEC. "Het is heel erg in trek", stelt hij vast. "Als je kijkt naar tien jaar geleden: toen was het de vraag welke van de Toyota's zou winnen. Ik denk niet dat de fans het echt leuk vinden om daar naar te kijken. We hadden toen wel een heel mooi gevecht in de GTE met Porsche, Ferrari en Ford. Maar iedereen wil de hoogste klasse zien. En nu hebben we 23 auto's hier."

"En op papier kan iedereen winnen", vervolgt Frijns. "Zeg maar, 80 procent kan winnen. Voor de fans en voor ons is dat gewoon leuk. En het is geen endurancerace, maar gewoon een sprintrace van 24 uur." Als BMW Team WRT-coureur deelt Frijns hetzelfde team en dezelfde hospitality als MotoGP-legende Valentino Rossi, die elk weekend veel aandacht geniet en in Le Mans zelfs voor zorgen om de veiligheid zorgde. "Ja, Rossi heeft wel veel losgemaakt", lacht Frijns. "In Spa was het gewoon heel erg druk. Als je dat met vorig jaar vergelijkt, dan was er wel een beetje verschil hoor. Want ze bleven ook zitten toen het twee uur stil was", doelt hij op de lange rode vlag na de crash van Earl Bamber in de Cadillac. "Dat vond ik wel mooi om te zien. Dus er waren wel echt diehard fans die gewoon de wedstrijd en het gevecht wilden zien."

Juist in die strijd vooraan ziet Frijns een verschil tussen het WEC en de Formule 1. "In de Formule 1 is het de vraag: wie wordt er tweede? Het beste jaar van de Formule 1 vond ik 2021, met Lewis [Hamilton] en Max [Verstappen]. Iedereen kijkt er nog op terug. Ik kan me nog die race in Jeddah herinneren. Zulke wedstrijden wil je zien. Maar tegenwoordig kijk ik niet meer naar de Formule 1", vertelt de BMW-coureur. "Dat is gewoon doodsaai. Ik gun het Max van harte, maar zo zie ik het."

Robin Frijns voor de start van de 24 uur van Le Mans. Foto door: Nikolaz Godet

Goede beslissing op Spa

Frijns noemde het al even: de 6 uur van Spa-Francorchamps. Die race ging de geschiedenisboeken in als eerste WEC-race waarin besloten werd om de race na de oorspronkelijke eindtijd te hervatten. De race zou om 19.00 uur afgelopen zijn, maar na een lange rode vlag-situatie door herstelwerkzaamheden aan de vangrail op Kemmel Straight besloot de wedstrijdleiding om nog 1 uur en 44 minuten toe te voegen aan de racetijd. Voor Ferrari was het slecht nieuws, want zij verloren een één-twee omdat zij nog geen pitstop hadden gemaakt vóór die rode vlag. Dat gold wel voor de #12 Jota Porsche en #6 Porsche Penske. Frijns juicht dat besluit van het WEC toe, al had het voor hem ook een nadeel. "Voor mij kwam het niet goed uit, want ik had een vliegtuig moeten pakken naar Berlijn voor de Formule E. Ik was een beetje de lul", zegt Frijns. "Maar voor de fans vond ik het wel heel goed, want ze bleven daar allemaal zitten en de klok tikte natuurlijk door. En er waren nog iets van twintig minuten te gaan en de fans bleven daar zitten. Dus ze moesten iets doen, vond ik. En dat hebben ze goed gedaan."

Het kan uiteindelijk een gevaarlijk precedent scheppen voor toekomstige races, maar volgens Frijns handelde het WEC goed in deze situatie. "Ik denk dat mensen meer klagen als de wedstrijd eerder wordt afgevlagd. Kijk maar naar de Nordschleife: iedereen klaagt erover", wijst hij naar de 24 uur van de Nürburgring, die door mist uiteindelijk slechts 7 uur en 22 minuten duurde. "Die wedstrijd begon om 16.00 uur en de wedstrijd was om 14.30 uur of 15.00 uur afgelopen. Er was een rode vlag door de mist, dat snap ik allemaal wel. Maar ze hebben niet afgevlagd om 16.00 uur. Daar klagen meer mensen over. Dat vond ik wel een beetje jammer. Dus ik vind wel dat het WEC het op Spa goed heeft gedaan."

Na de race liet de FIA weten dat zij de race hadden hervat uit sportieve eerlijkheid. Immers hadden de teams hun strategieën gebouwd op een race van zes uur, niet van vier uur. "Ja, 100 procent", geeft Frijns aan het eens te zijn met die redenering. "Goed, Porsche heeft wel heel veel geluk gehad toen", voegt hij meteen toe. "Want die hebben net voor de safety car een pitstop gemaakt omdat ze een leeglopende band hadden. Dus ja, die overwinning wordt in hun schoot gelegd. Maar dat hoort ook bij het racen. Soms win je en soms verlies je."

Langer door bij WRT

Zelf voelt Frijns zich prima thuis in het WEC en bij Team WRT en BMW. Duidelijkheid over zijn toekomst is er nog niet, maar voorlopig heeft hij een goed gevoel dat hij nog langer deel zal uitmaken van het team. "Als ik de auto niet zes keer afschrijf, dan denk ik dat ik hier volgend jaar nog rijd, ja. Dus ja, ik denk wel dat ik hier volgend jaar nog zit. En daarna zien we wel." Waarom hij langer door zou willen bij dit team? "Omdat ik me gewoon heel goed voel bij WRT - en bij BMW natuurlijk. Ik ken die mensen gewoon allemaal goed en het voelt een beetje als thuiskomen voor mij. Maar ik zal kijken waar ik zelf zal staan over twee jaar. Ik zou niet weten."