Frijns aan kop in LMP2 tijdens Le Mans-debuut: “Het kan niet beter”

Het WRT-team van Vincent Vosse is een begrip in de GT-racerij, maar dit jaar racet het Belgische team ook voor het eerst met prototypes. In de European Le Mans Series heeft het al tot twee overwinningen geleid, in het FIA World Endurance Championship finishte het team op het circuit van Monza op het podium.

Dit weekend debuteert Team WRT met twee auto’s in de 24 uur van Le Mans. Waar tal van concurrenten al in de fout zijn gegaan, rijden de beide ORECA’s van WRT tot dusver een vrijwel foutloze race. Aan het begin van de ochtend heeft het voor WRT geleid tot een 1-2 in de LMP2-klasse. De #31 ORECA van Robin Frijns, Ferdinand Habsburg en Charles Milesi heeft ongeveer een minuut voorsprong op de zusterauto met startnummer 41, die bestuurd wordt door Robert Kubica, Louis Deletraz en Ye Yifei.

“Het gaat heel goed eigenlijk. We liggen aan de leiding en hebben iets meer dan een minuut voorsprong op onze zusterauto, dus het kan niet beter momenteel”, vertelde Frijns voor de camera van RTL GP, vlak nadat hij het stuur had overgedragen aan Milesi. Hoewel zijn voorsprong riant is, weet ook Frijns dat de prijzen pas aan de meet verdeeld worden: “Een minuut is heel erg veel in de racewereld, maar het kan ook zo omgedraaid zijn.”

Tot dusver kampt de ORECA met startnummer 31 eigenlijk maar met één probleem: “We hebben in de pitstops een klein probleem met de deur. Die gaat niet altijd dicht, en het is wel belangrijk dat die dicht gaat. Hopelijk hebben we dat probleem dus niet aan het einde van de wedstrijd.”

"Nu even ontbijten, dan ga ik nog voor een triple stintje"

Hoewel het zijn eerste deelname aan de 24 uur van Le Mans is heeft Frijns al een hoop meegemaakt. Zo moest hij de race aanvangen in de regen, klom hij ’s nachts in het donker voor de tweede keer achter het stuur en werd hij vervolgens getrakteerd op zonsopkomst en mist. De laaghangende bewolking kwam voor de Maastrichtenaar echter als een zegen: “Ik had meer last van de zon. De bocht voordat je het rechte stuk op gaat scheen die recht in je gezicht, dus het was moeilijk om de apex te zien. Toen de mist kwam was het voor mij dus eigenlijk wel een stuk fijner want daarmee was de zon weg.”

Na zijn tweede rijbeurt kan Frijns even op adem komen, maar de Limburger oogt nog bijzonder fit: “Nu even ontbijten, want ik heb nog niet veel gegeten. Dan ga ik nog voor een triple stintje.”