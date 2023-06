Motorsport.com sprak met Renger van der Zande voorafgaand aan de kwalificatie, waarin Ferrari en Toyota uiteindelijk het tempo zouden bepalen. De Nederlandse coureur, die zelf de #3 Cadillac van Chip Ganassi Racing deelt met Sebastien Bourdais en Scott Dixon, viel met name de snelheid van de Porsche 963 op. Die auto is, net als de Cadillac, gebouwd volgens het LMDh-reglement. "Mijn zorg is echter dat hun mensen de auto alleen voor Le Mans bouwen", zegt Van der Zande. "Kijk naar Porsche: hun topsnelheid lijkt erg goed en die van ons niet. Ik hoop niet dat iemand hier in Le Mans nog iets uit de hoge hoed tovert. Ik denk dat wij het spelletje eerlijk hebben gespeeld en hoop dat anderen dat ook doen."

Cadillac was een van de vier Hypercars-fabrikanten die vanwege de Balance of Perfomance (BoP) extra gewicht kreeg. De V-Series.R is voor de 24 uur van Le Mans met 11 kilo verzwaard. De Toyota en Ferrari kregen er respectievelijk 37 kilo en 24 kilo bij. De Porsche 963 werd 3 kilo zwaarder. Over die wijzingen zegt Van der Zande het volgende: "Het lijkt wel aan de veilige kant. De Le Mans Hypercars hadden een groot voordeel aan het begin van het seizoen. Ik ben om eerlijk te zijn wel verbaasd over de veranderingen in de LMDh. Ik dacht altijd dat het om het platform ging, maar nu veranderen ze ook de BoP binnen de LMDh-klasse. Ik was geschokt toen ik dat zag. Het is mijns inziens niet het juiste om te doen. Ik hoop niet dat mensen gaan sandbaggen. Ik wil een eerlijk gevecht, hard tegen elkaar racen en dan kijken wie de beste is."

Ferrari pakte in de Le Mans-kwalificatie, die bepaalt welke acht auto's doorgaan naar de Hyperpole-sessie, de eerste en tweede plek. De beste tijd van de #3 Cadillac werd gereden in handen van Bourdais. De Fransman liep tegen een gat van zeven tienden aan, wat de zevende tijd betekende. Earl Bamber zorgde ervoor dat Cadillac met een tweede auto in de top-acht kwam. "Ik denk dat het een behoorlijk solide ronde was, ook al was de tank bijna leeg en reden we flink wat rondjes op die banden", zegt Bourdais. "Het was genoeg om in de Hyperpole te komen. Dat is wat we wilden. De auto voelt op de meeste plaatsen goed aan. Het mag alleen nog iets sneller in het langzame deel."