Van der Zande mikt op LMP2-podium in 24 uur van Le Mans

Van der Zande verscheen de voorbije twee edities van de Franse raceklassieker met DragonSpeed aan de start. Beide malen kwam de formatie uit in de topklasse. Een groot succes werd dat echter niet: de bolide ontbeerde snelheid en betrouwbaarheid om mee te kunnen doen om de prijzen. Voor aanstaande editie, die vanwege het coronavirus gepland staat voor 19 en 20 september, gooit het team het over een andere boeg en komt men uit in de competitieve LMP2.

Aan de line-up verandert niets: Van der Zande vormt een team met Ben Hanley en amateur Henrik Hedman. Motorsport.com sprak de snelle Nederlander over de deal: “Afgelopen jaren stonden we in de LMP1 aan de start. Die wagen hebben we nu aan de kant gegooid en gekozen voor de LMP2. Het team stond lange tijd op de reservelijst en door een aantal afmeldingen mogen we toch deelnemen. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee want het is een geweldig evenement. Henrik wilde in eerste instantie een volledig Zweeds team op de been brengen, met Marcus Ericsson en Felix Rosenqvist maar de race clashte met hun programma. Voor mij was het ook nog even spannend want ik moest toestemming krijgen van mijn team in Amerika, Wayne Taylor Racing. Dit jaar heb ik best veel nul op het rekest gekregen bij verzoeken voor deelnames aan andere races. Zo sta ik voor het eerst in jaren niet aan de start van de 24-uursraces van Spa en de Nürburgring. Gelukkig vindt Wayne Taylor Le Mans ook bijzonder dus deze kans gunnen ze me.”

Het doel van de in Amsterdam woonachtige coureur is helder: het podium. “Daar gaan we zeker voor. We hebben volgens mij een goede kans om voor het podium te vechten. Eigenlijk is deze klasse veel leuker dan de LMP1, het is echt ontzettend competitief. We moeten dus echt wel even gas gaan geven.” Hij heeft het volste vertrouwen in zijn teamgenoten, ook al is het qua namen misschien niet de meest aansprekende en opvallende line-up van het volle veld: “Ben is absoluut een zeer onderschatte coureur. Hij heeft heel veel testwerk gedaan voor Dallara met de Formule 2 en Formule 3. In de karting was hij altijd dominant. Zonder dat veel mensen het weten verricht hij ontzettend veel testwerk voor fabrikanten, ook voor Pirelli en Michelin in de LMP. Hij is altijd een van de snelste coureurs, ook al kennen maar weinigen hem. Een pure racer, dat maakt hem ook zo goed. Ik heb een flinke kluif aan hem als teamgenoot, haha! En Henrik is amateur maar is de afgelopen jaren ontzettend gegroeid in zijn rol als coureur. Hij is gepassioneerd om in deze wereld actief te zijn en beter te worden. Wat mij betreft een van de beste bronzen rijders.”

Andere dynamiek door coronavirus

De enduranceklassieker staat normaliter hartje zomer gepland maar is door de corona-uitbraak noodgedwongen verplaatst naar het najaar. Dat zorgt voor een heel andere dynamiek op de baan, verwacht Van der Zande: “Het wordt zeker anders. Het is koeler en de kans op regen is groter. Ik ben van mening dat ik als coureur in een klasse waarin ik niet altijd actief ben in de regen meer het verschil kan maken, dus ik hoop op nattigheid zodat ik de race meer naar ons toe kan trekken. Ben is ook sterk in de regen, Henrik doet het dan ook altijd vrij goed. Dus wat mij betreft valt er een bak water, dat is voor ons de grootste kans om het goed te doen.”

Buiten de omstandigheden is er nog een ander belangrijk aspect heel anders dan gebruikelijk: er zijn veel minder - of misschien zelfs geen - fans aanwezig bij het jaarlijkse hoogtepunt van de internationale racekalender: “Dat wordt wel gek. Le Mans is zo uniek door de fans. De sfeer zal wel heel raar zijn. Ik heb het met het IMSA ook meegemaakt op Daytona en Sebring, het voelde eigenlijk als een veredelde testdag waarop geracet werd. De snelheid op de baan zal niet anders zijn maar ik denk dat het bij veel rijders wel wat druk wegneemt. Het voelt een stuk minder legendarisch, je mist toch de fans waar je het voor een deel voor doet. Maar aan de andere kant: als je Le Mans kunt winnen, dan wil je die kans grijpen. Met of zonder publiek.”

Instagram Live met Renger van der Zande: