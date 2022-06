Van der Zande rijdt Le Mans met GT: "Volgend jaar vlieg ik ze voorbij"

Renger van der Zande is in de afgelopen dagen op veel plekken geweest. Zaterdagavond Nederlandse tijd zat hij in zijn Cadillac op het circuit van Detroit voor een race van 100 minuten in de IMSA. Die won hij. “Het was lastig. Er deden maar zes wagens mee in de topklasse maar iedereen is super competitief,” vertelt de Nederlander. “Het was erg moeilijk om 100 minuten te redden met maar één pitstop. Daarom moesten [teamgenoot Sebastien] Bourdais en ik veel brandstof sparen in onze stints. Op de plekken waar je kon inhalen reden we wat weg, om de wagens achter me daarna weer dichterbij te laten komen. Het was gaaf om weer te winnen en weer in de fontein te kunnen springen!” Vorig jaar won Van der Zande ook al op het lastige stratencircuit.

Zestien uur later, met vijf uurtjes slaap in het vliegtuig, kwam hij aan op het circuit van Le Mans voor de testdag voor de klassieker van komend weekend. Hij vloog samen met Bourdais, die ook op Le Mans in actie komt. Tien minuten na aankomst zat hij in de auto. Le Mans is en blijft prachtig voor Van der Zande. “Mijn thuis in de racerij is natuurlijk Amerika. Ik kom daar al tien jaar en voel me daar thuis. Le Mans daarentegen is de enige echte endurance-klassieker. Het is erg goed om hier weer te zijn en mijn gezicht te laten zien bij de ACO.”

Voor het eerst met een GT

Dit jaar rijdt Van der Zande in de GTE Am-klasse. Hij komt uit voor JMW Motorsport, dat rijdt met een Ferrari 488 GTE Evo. Zijn teamgenoten zijn Mark Kvamme en Jason Hart. “De laatste vijf keer zat ik in een prototype, en dit is voor het eerst dat ik in een line-up met een amateurcoureur zit. Ik heb gelukkig wel GT-ervaring. Ik moest er even een paar rondjes inkomen maar ik zette op een gegeven moment de tweede tijd neer. Ik kon nog harder maar dat hoefde natuurlijk nog niet. Het is goed om Le Mans een keer in een GT gereden te hebben, gewoon om die ervaring te hebben en te snappen wat die rijders meemaken als ik ze volgend jaar voorbijvlieg naar de overallzege!”, zegt hij lachend.

Daar zit hem eigenlijk wel het spannendste element. Na een jaartje in de GT rijdt Van der Zande in 2023 namelijk in de gloednieuwe Cadillac LMDh. Met deze wagen zal de coureur uit Dodewaard voor het eerst sinds 2019 weer uitkomen in de topklasse op Le Mans. Donderdag wordt hij gepresenteerd. “Het is een prachtige wagen. Ik heb laatst mijn stoeltje al gepast. Na de presentatie gaan we ermee testen.”

Renger van der Zande, Sebastien Bourdais en enkele teamleden in de fontein na de IMSA-winst Foto: Jake Galstad / Motorsport Images