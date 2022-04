Van der Zande met JMW Motorsport in GTE Am-klasse Le Mans

Eerder deze week liet Renger van der Zande in gesprek met Motorsport.com al doorschemeren dat hij dit jaar opnieuw aan de start van de 24 uur van Le Mans zou verschijnen. Over voor welk team en in welke klasse dat zou zijn, hield hij zich nog op de vlakte, maar de publicatie van de inschrijflijst voor de befaamde endurancerace schept duidelijkheid. Van der Zande gaat namens JMW Motorsport uitkomen in de GTE Am-klasse. De Nederlander stapt bij dat team aan boord van een Ferrari 488 GTE Evo en krijgt twee Amerikaanse coureurs als teamgenoot: de 61-jarige Mark Kvamme en 46-jarige Jason Hart.

Met de bekendmaking is duidelijk dat Van der Zande voor het vijfde jaar op rij gaat deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. Zijn eerste drie optredens waren in dienst van DragonSpeed, waarmee hij in 2018 en 2019 in de LMP1 uitkwam en beide keren zou uitvallen. Een jaar later werd er een twaalfde positie behaald in de LMP2-klasse. Vorig jaar stapte de 36-jarige coureur in bij Inter Europol Competition. Samen met Jakub Smiechowski en Alex Brundle behaalde Van der Zande – die in Amerika voor Chip Ganassi Racing uitkomt in het IMSA – de tiende plek overall en de vijfde plek in de LMP2, zijn beste resultaat in vier pogingen. Dit jaar volgt dus zijn eerste deelname in een GTE-bolide.

Op de volledige inschrijflijst voor de 24 uur van Le Mans prijken 62 teams met ieder drie coureurs, wat het totaal op 186 rijders brengt. Onder dat gezelschap bevinden zich zes Nederlanders, van wie Van der Zande de enige in de GTE Am actief is. Nick Catsburg komt als fabriekscoureur van Chevrolet uit in de GTE Pro, de overige vier rijders jagen in de LMP2 op succes. Tijmen van der Helm debuteert in Le Mans namens TDS Racing, Robin Frijns racet in dienst van WRT, Bent Viscaal heeft een plekje bemachtigd bij ARC Bratislava en Job van Uitert voltooit in dienst van Panis Racing het Nederlandse zestal.

De 24 uur van Le Mans vindt dit jaar op 11 en 12 juni plaats.

Bekijk hier de volledige inschrijflijst voor Le Mans: De volledige deelnemerslijst van de 24 uur van Le Mans 2022