Van der Zande geeft een kijkje achter de schermen op Le Mans

De 35-jarige Van der Zande combineert zijn avontuur in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap met Ganassi Racing dit jaar met een deelname aan het WEC-seizoen voor Inter Europol Competition. De geel/groene ORECA van het Poolse team is deze week een van de opvallendste verschijningen op het Circuit de la Sarthe.

Van der Zande deelt de LMP2-bolide dit weekend met Alex Brundle en Jakub Śmiechowski. De tweevoudig winnaar van de 24 uur van Daytona moet de race als achttiende starten in de LMP2-klasse, maar hoopt zich gaandeweg naar voren te kunnen knokken: "Onze race pace is heel goed, dus ik denk dat we een goede kans maken om mooi naar voren te komen. En zoals jullie weten is het 24 uur lang racen, dus we hebben heel wat tijd om het goed te maken."

Bekijk bovenaan deze pagina de hele rondleiding van Van der Zande.