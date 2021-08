Van der Zande blikt vooruit: Het podium is een realistisch doel

De 35-jarige Van der Zande combineert zijn avontuur in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap met Ganassi Racing dit jaar met een deelname aan het WEC-seizoen voor Inter Europol Competition. De geel/groene ORECA van het Poolse team is deze week een van de opvallendste verschijningen op het Circuit de la Sarthe. Van der Zande deelt de LMP2-bolide met Alex Brundle en Jakub Śmiechowski en zal het in zijn klasse onder andere op gaan nemen tegen Le Mans-debutant Kevin Magnussen, met wie hij doorgaans een team vormt aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.

“Op zich gaat het hier wel redelijk qua auto, maar Alex heeft niet zo goed kunnen kwalificeren vanwege het verkeer”, blikt Van der Zande voor Motorsport.com Nederland nog even terug op de kwalificatie. Daarin zat er voor de auto met startnummer 34 niet meer in dan een achttiende tijd en dus een negende startrij in de LMP2-klasse. Die negende startrij deelt het team zaterdag met Racing Team Nederland, dat vanwege problemen met de motor niet verder kwam dan een zeventiende startplek.

Ondanks de teleurstellende kwalificatie blikt Van der Zande wel strijdvaardig vooruit op de race komend weekend: "Die 24 uur moeten we gaan winnen, maar ik denk dat we een kleine kans maken”, erkent de Amsterdammer. “Ik denk dat we wel kans maken op het podium, ik denk dat dat wel realistisch moet zijn. Er gaan een hoop auto’s stuk en als je gewoon blijft rijden en geen fouten maakt, dan kom je al een heel eind. Ik denk dat we de snelheid in de auto hebben om redelijk van voren mee te gaan doen.”

De 24 uur van Le Mans gaat zaterdag om 16.00 uur van start.