Racing Team Nederland op P3 in Le Mans: "Mooie uitgangspositie"

Na de trainingen en de eerste kwalificatiesessie op het Circuit de la Sarthe leek de Nederlandse equipe in het geel zelfs een gooi naar pole in de eigen klasse te kunnen doen. Ook De Vries, die de beslissende hyperpole-sessie voor zijn rekening nam, was die mening toegedaan. "We waren eigenlijk het hele weekend snel genoeg om voor pole te strijden. We hadden vandaag ook in ieder geval verwacht om dat weer te kunnen doen", liet hij na afloop weten.

De Vries verloor zijn Oreca echter bijna in de befaamde Porsche-bochten, met een uitstapje door het grind tot gevolg. "We gingen deze hyperpole in met weinig kennis en ook met weinig ervaring in de nieuwe omstandigheden, de auto was daardoor wat ‘tricky’. Hij deed af en toe iets wat er ik niet helemaal van had verwacht, zeker in ‘high-speed’ bochten. Daardoor verloor ik de auto ook in Porsche 1 op dat eerste setje banden", zo vervolgt de coureur uit Sneek. "Dan ga je niet echt met heel veel vertrouwen de tweede run in, puur omdat je niet weet wat de auto kan doen." In die tweede run wist de Nederlander alsnog een derde plek uit het vuur te slepen, al laat hij optekenen dat de tweede positie bij de LMP2-auto's ook haalbaar was geweest.

Waar De Vries benadrukt dat er meer in zat, tellen Van Eerd en Van der Garde vooral hun zegeningen. "Ik denk dat Nyck echt een ‘top job’ heeft gedaan in de kwalificatie. P3, we moeten niet vergeten dat dit ons beste kwalificatie ooit is op Le Mans", laat Van der Garde bijvoorbeeld weten. "Vanuit deze positie kunnen er natuurlijk mooie dingen gebeuren. Ik zal morgen starten, ook leuk", zo bevestigt de voormalig Formule 1-coureur terloops. "Normaal gesproken pakken we altijd een paar plekken bij de start, dat gaan we morgen waarschijnlijk ook weer doen. Maar verder is het een hele lange, zware en uitdagende race, vooral doordat we nu nog meer met het donker te maken krijgen en ook met verschillende temperaturen in de nacht", duidt hij op de atypische datum voor de 24 uur van Le Mans in het coronajaar 2020.

Van Eerd ziet de derde startplek vooral als een bevestiging van de ontwikkeling van het team. "Gisteren dachten we misschien dat er iets meer in zat, maar het is natuurlijk ongelooflijk knap dat je jezelf hier op Le Mans als derde kwalificeert voor de race der races. Dat zegt een hoop, dat zegt echt een boel", laat Van Eerd vol trots weten. "Je ziet dat we er klaar voor zijn, voor de race. We hebben een superteam, een superauto en alles is onder controle. Op naar morgen."

VIDEO: Samenvatting van de hyperole-kwalificatie voor Le Mans