Preview: Einde van een tijdperk in 88ste 24 uur van Le Mans

Dit weekend zien we voor het laatste de LMP1-hybrides van Toyota aan het werk, wellicht de snelste en meest hoogtechnologische wagens die ooit het levenslicht hebben gezien. Volgend jaar worden de LMP1-wagens vervangen door de goedkopere en iets tragere hypercars, die voor meer competitie moeten zorgen in de legendarische race die de voorbije jaren door gebrek aan tegenstand werd gedomineerd door Toyota.

Het is niet alleen een einde in mineur door het gebrek aan competitie, maar ook door het coronavirus. Traditiegetrouw wordt de race opgeluisterd door 250.000 fans, die niet alleen in de tribunes maar ook op de kleurrijke campings voor een unieke Le Mans-sfeer zorgen. Dit jaar blijft Le Mans leeg en resoneren de brullende motoren tegen het kale beton.

Toyota won de voorbije twee edities met de TS050, telkens met Fernando Alonso in de gelederen. De Spanjaard is er dit jaar niet meer bij, maar met de enige twee fabriekswagens in de LMP1 lijkt Toyota andermaal moeilijk te verslaan, ondanks een hoger minimumgewicht. De tegenstand moet vooral komen van het Zwitserse Rebellion, dat twee non-hybride wagens inzet met onder meer Bruno Senna en ex-winnaar Romain Dumas achter het stuur. Bij afwezigheid van Ginetta is de enige auto van ByKolles de vijfde en laatste deelnemer in deze uitgeholde klasse, een reden te meer om snel aan het nieuwe hypercar-tijdperk te beginnen.

Voor Toyota is het dus vooral zaak om uit de problemen te blijven, al is de #7 crew van Mike Conway, Kamui Kobayashi en José Maria Lopez bijzonder gebrand op de overwinning. Zij grepen de voorbije jaren telkens naast de zege ten voordele van de zusterwagen met startnummer acht. Bij hen staat er dus nog een rekening open.

Groot deelnemersveld in LMP2 met Nederlandse inbreng

Op de deelnemerslijst van 59 wagens zijn er dus slechts vijf inschrijvingen in de topklasse, maar in de LMP2-klasse is het drukker met maar liefst 24 wagens. Het Nederlandse Racing Team Nederland rond Jumbo-topman Frits van Eerd, Giedo van der Garde en Nyck de Vries zal dus flink aan de bak moeten om de podiumdroom waar te maken. Favorieten zijn er genoeg, te beginnen met de twee wagens van United Autosports van onder andere Nederlander Job van Uitert, Paul di Resta en Filipe Albuquerque, die dit jaar eindelijk over de competitieve Oreca beschikken.

G-Drive beschikt opnieuw over Jean-Eric Vergne en heeft op de andere LMP2-bolide Porsche-rijder Nick Tandy en de ervaren Oliver Jarvis verzameld. Bij Jackie Chan Racing blijft Ho-Pin Tung met Will Stevens en Gabriel Aubry een belangrijke outsider. Signatech Alpine, dat volgend jaar overstapt naar de topklasse, doet beroep op Thomas Laurent, André Negrao en Pierre Ragues. Verder is het ook uitkijken wat Juan Pablo Montoya kan bij DragonSpeed. In de zusterwagen neemt Renger van der Zande plaats. Beitske Visser maakt haar Le Mans-debuut met Tatiana Calderon en Sophia Flörsch in de Oreca van Richard Mille.

Van 17 naar 8 wagens in GTE-Pro

Net zoals de LMP1 is ook de andere volledig professionele klasse, de GTE Pro, aardig afgeroomd. Het GT-programma van Ford zit erop, BMW trok zich terug uit het FIA WEC met de M8, Corvette besloot door de coronacrisis om niet de oversteek te maken vanuit Amerika en ook Porsche sneed in het budget door van vier naar twee auto’s terug te stappen. Enkel de twee Europese Manthey-wagens doen mee. De IMSA-wagens van CORE autosport blijven in Amerika. Daardoor zakt het aantal deelnemers in de klasse van een ongekende 17 wagens naar een karige acht stuks met twee Porsches, twee Aston Martins en vier Ferrari’s.

Voor Porsche is het de eerste editie met de nieuwe RSR-19. Daarmee hoopt Vlaming Laurens Vanthoor na zijn triomf in 2018 de race een tweede keer te winnen met Kevin Estre en Michael Christensen. De concurrentie komt in de eerste plaats van stalgenoten Gianmaria Bruni, Fred Makowiecki en Richard Lietz. James Calado, Alessandro Pier Guidi en Daniele Serra zijn de uittredende winnaars van vorig seizoen met de AF Corse Ferrari, geflankeerd door de zusterwagen van Davide Rigon, Sam Bird en Miguel Molina. Ford-verstekelingen Olivier Pla en Sébastien Bourdais vonden onderdak bij het Amerikaanse Risi, samen met Bentley-man Jules Gounon.

Aston Martin pakte vorig jaar de pole, maar werd daarna getroffen door een zware Balance of Performance. Brusselaar Maxime Martin doet een nieuwe poging met Alex Lynn en ex-Ford-rijder Harry Tincknell. Ook op de tweede Aston vinden we met Richard Westbrook een voormalig Ford-coryfee terug, hij versterkt de Denen Nicki Thiim en Marco Sörensen.

Ook veld in GTE-Am vergroot ter opvulling

Net zoals de LMP2-klasse is ook de GTE-Am flink vergroot om het veld te vullen. Maar liefst 22 wagens racen daar om de overwinning, waarbij vooral de prestaties van de verplichte amateur van doorslaggevend belang zullen zijn. Jeroen Bleekemolen is een vaste waarde en heeft met Ben Keating een snelle amateur in de Project 1 Porsche. Zij wonnen vorig jaar samen met Felipe Fraga de wedstrijd in de Ford GT, maar die zege werd daags nadien weer afgenomen toen er onregelmatigheden werden vastgesteld met de benzinetank. Bleekemolen, Keating en Fraga zinnen dus op wraak. In de andere Project 1 Porsche vinden we Porsche-specialist Larry ten Voorde terug, die een trio vormt met Porsche-fabrieksrijder Matteo Cairoli en Egidio Perfetti.

AF Corse is ook in deze klasse een belangrijke tegenstander met het trio Fisichella - Castelacci - Flohr. Aston Martin kan rekenen op twee sterke inschrijvingen met Farfus - Gunn - Dalla Lana en Adam - Eastwood - Yoluc. Met Max van Splunteren is er nog een derde Nederlandse vertegenwoordiger in de klasse, in een Porsche van Proton. De enige Belg in de categorie is Adrien de Leener in de Dempsey Proton Porsche.

De 88ste 24 uur van Le Mans is live te volgen op RTL7 en Eurosport. Bekijk hier wanneer je de actie op het Circuit de la Sarthe kan volgen.