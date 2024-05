Deze week werd de complete inschrijflijst voor de 24 uur van Le Mans bekend, maar daarop stond de naam van Sebastian Vettel niet. De voormalig Formule 1-kampioen was dit seizoen tijdens een testsessie in de Porsche 963 Hypercar te bewonderen, maar het Duitse merk heeft besloten om de coureur niet in te zetten. Het is tegelijkertijd niet zo dat daarmee een einde komt aan de samenwerking tussen Vettel en Porsche. Als het aan de fabrikant ligt behoort Vettel voor 2025 tot de kanshebbers om in de beroemde endurancerace mee te doen.

"Voor een autofabrikant als Porsche, voor een bedrijf als Porsche, blijft dit altijd onderwerp van gesprek", vertelt Urs Kuratle, de directeur van het Hypercar-project van Porsche, in gesprek met Motorsport.com's zustersite Motorsport-Total.de. "Dat is voor Sebastian ook zo. Ik denk dat hij er wel voor te porren is, dat heeft hij tijdens de tests nog gezegd. We gaan er nog over praten, maar wanneer en in welke vorm is nog niet bekend."

Hoewel het zich al langer aandiende dat Vettel niet mee zou doen, kwam het nieuws voor sommigen toch als een verrassing. Volgens Kuratle viel dat voor zijn team en de coureur wel mee. "Het was eigenlijk nooit echt een mogelijkheid. Ik denk dat dat de reden is waarom we het niet hebben gedaan. Het is simpelweg niet gebeurd", legt de Duitser uit.

Aanpassing voor F1-coureurs lastig

Wat niet meehelpt, is dat de Hypercars ten opzichte van de LMP1-wagens compleet anders zijn. Volgens Kuratle is vooral het gewicht van de LMDh-bolides iets waar flink mee gevochten wordt door F1-coureurs. "Allebei [WEC en F1] de auto's zijn enorm complexe auto's, met een groot verschil in design. Dat is het grootste verschil dat zij zullen aanwijzen. Het verschil in gewicht is een ander groot verschil", vertelt hij. "Wat ook anders is, is dat wij in de nacht rijden en er is een groot snelheidsverschil met de andere klassen die tegelijkertijd op het circuit rijden. Dat zijn volgens mij de grootste verschillen. Ik denk daarom niet dat hij [Vettel] er klaar voor was. Hij heeft nog wat meer aanpassingstijd nodig."