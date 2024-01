Het zou voor Porsche Penske Motorsport een herhaling van 2023, toen het ook al een derde 963 LMDh inzette voor de langeafstandsklassieker. Toen voegde de PPM-bolide van het IMSA-kampioenschap zich bij de twee vaste inschrijvingen in het World Endurance Championship. "We zijn ervoor aan het pushen!", zegt PPM-baas Jonatan Diuguid tegen Motorsport.com. "In 2023 reden we met drie auto's en het resultaat was toen niet naar wens, maar we zagen de voordelen van drie auto's samen op de baan, dus dat is ons doel. We hebben drie auto's aangemeld en zullen wel zien hoe het loopt." Uiteraard heeft Diuguid een voorkeur voor dat verloop: "We zouden dolblij zijn als we nog een toelating krijgen, maar het ligt niet in onze handen."

Fabrikanten in de Hypercar-klasse van het WEC mogen extra auto's inzetten voor de 24 uur van Le Mans, al kan deze dan geen punten voor het kampioenschap scoren. Wat dit jaar zo'n extra deelname ingewikkelder maakt, is de nieuwe verdeling van het kampioenschap. Het veld bestaat weer uit 37 vaste deelnemers: 19 Hypercars en 18 LMGT3's - de nieuwste klasse in WEC. Daarnaast moet er voor Le Mans ruimte blijven voor de LMP2-klasse, dat in het WEC plaats moest maken voor de LMGT3 en nieuwe Hypercar-deelnemers. Porsche Penske weet daarom ook dat het geen garantie is dat een derde auto voor Le Mans toegestaan zal worden. Diuguid stelt dat het 'waarschijnlijk lastiger wordt' om die derde auto op de grid te krijgen dan de logistiek die erbij komt kijken.

Wat die logistieke puzzel volgens hem minder ingewikkeld maakt dan vorig jaar, is de kalender van IMSA. De race in Detroit - die nu in de straten van de stad plaatsvindt - vindt één week voor de Le Mans-testdag plaats, terwijl de 6 uur van Watkins Glen twee weken na die race is. Deze is al een week naar voren gehaald om een clash met de beroemde 24 uur van Spa-Francorchamps te voorkomen. "Het wordt denk ik niet zo lastig als vorig jaar", meent Diuguid. "We vlogen auto's, onderdelen en personeel de wereld over om het mogelijk te maken. Nu zijn onze werkplaatsen in Europa wat stabieler. We hebben drie auto's en al het ondersteuningsmateriaal in Europa. De toelevering van onderdelen wordt met de dag beter."

Al sinds december kunnen teams zich aanmelden voor de 24 uur van Le Mans. Op 15 januari sluit die inschrijving voor deelnemers van het WEC. De deelnemerslijst, bestaande uit 62 teams, wordt normaliter eind februari gedeeld.