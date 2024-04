Het gonst de laatste tijd van de geruchten over een terugkeer van Sebastian Vettel in de autosport. De Duitser hing eind 2022 zijn helm aan de wilgen, maar heeft de eerste stappen richting een terugkeer al gezet. Zo werkte de 36-jarige coureur vorige maand een test af voor het WEC-team van Porsche. Het was het idee om Vettel dit jaar al te laten debuteren in de 24 uur van Le Mans, maar volgens Motorsport-total.com, een zustersite van Motorsport.com, stelt de Duitse fabrikant het debuut in de wereldberoemde langeafstandsrace met een jaar uit. Wel hopen ze de voormalig Formule 1-kampioen nog dit jaar tijdens een andere WEC-race in te zetten.

Het laat zien dat Porsche tevreden is met wat Vettel tijdens de testdagen op het circuit van Aragón liet zien. De rijder nam vier keer plaats achter het stuur van de 963 en liet een goede indruk achter. Een keer maakte hij een klein uitstapje in het grind, verder bleef hij foutloos. Qua tijden zat Vettel tussen de langzamere reguliere coureurs, maar voor een eerste testdag was Porsche daar zeker niet ontevreden mee.

Opties in F1

Naast de optie in het WEC bij Porsche zijn naar verluidt ook een aantal F1-teams geïnteresseerd in de diensten van Vettel. Mercedes moet op zoek naar een nieuwe coureur nu Lewis Hamilton aan het einde van het huidige seizoen en Vettel staat volgens teambaas Toto Wolff op het lijstje. "We hebben het zeker over hem, maar hij moet eerst zelf een beslissing maken", vertelde de Oostenrijker in gesprek met Sky Sports. Mocht de Duitser een terugkeer in de koningsklasse van de autosport zien zitten, dan: "gaan we zeker met elkaar in gesprek", aldus Wolff. Of Mercedes echt over gaat tot het aantrekken van Vettel valt nog te bezien, want volgens insiders staat de coureur niet bovenaan het wensenlijstje van Wolff.

In de geruchtenmolen komt ook voorbij dat Red Bull geïnteresseerd zou zijn om Vettel terug naar het team te halen, maar volgens adviseur Helmut Marko is daar niets van waar. "Een terugkeer van Vettel bij ons team? Nee, dat is geen optie", verklaarde de Oostenrijker in gesprek met oe24.