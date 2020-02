Porsche maakte Le Mans line-ups 2020 bekend

Porsche volgt dezelfde strategie als de voorbije jaren met de twee voltijdse WEC-wagens van Manthey en de twee Amerikaanse IMSA-auto's gerund door CORE autosport. De WEC-deelnemers, de #91 en #92 Porsche 911 RSR-19, blijven onveranderd tegenover vorig jaar. Gianmaria Bruni en Richard Lietz krijgen het gezelschap van Frédéric Makowiecki in de #91. Laurens Vanthoor vergezelt WEC-kampioenen Kévin Estre en Michael Christensen in de #92, het trio dat twee jaar geleden de klasse won.

IMSA-rijders Nick Tandy en Earl Bamber krijgen in de #93 Porsche versterking van Australiër Matt Campbell, die in de Amerikaanse afstandsraces ook al derde rijder is. Patrick Pilet stapt over naar de Porsche #94 samen met zijn jonge Franse landgenoten Mathieu Jaminet en Julien Andlauer.

"Het feit dat we vier fabriekswagens inzetten in de GTE Pro-categorie van Le Mans onderstreept hoe belangrijk deze klassieker is voor Porsche", stelt Fritz Enginer, de Vicepresident Motorsport bij Porsche. "Met de kampioenenteams uit het FIA WEC en het IMSA WeatherTech Championship beschikken we over een schat aan expertise en een goede balans van ervaring en jonge rijders. We mikken erop om voor de zege de vechten, maar uit ervaring weten we dat enduranceraces altijd vol verrassingen zitten.