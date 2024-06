Porsche: Rivalen waren voor 24 uur van Le Mans aan het sandbaggen

Porsche werd door velen beschouwd als de favoriet voor de overwinning in de 92e editie van de 24 uur van Le Mans. Het Duitse sportautomerk had twee van de drie voorgaande rondes van het World Endurance Championship (Qatar en Spa) gewonnen en zag er in alle tests en de kwalificatie op het Circuit de la Sarthe het snelste uit.

Toyota's technisch directeur David Floury zei voorafgaand aan de autosportklassieker zelfs dat Porsche het "behoorlijk slecht" zou hebben gedaan als ze zondagmiddag niet met de overwinning naar huis zouden gaan. En dat gebeurde dus niet, want Ferrari ging er voor het tweede jaar op rij met de zege vandoor.

De Porsche-fabrieksauto's van Penske reden tijdens de race een aantal stints vooraan, maar uiteindelijk was een vierde plek achter de #50 Ferrari, de #7 Toyota Gazoo en de #51 Ferrari het hoogste haalbare voor de #6 Porsche van Kevin Estre, Andre Lotterer en Laurens Vanthoor. "Ik moet wel lachen dat ze bij Toyota na de testdag zeiden dat als wij deze race niet zouden winnen, we het zelf verknald zouden hebben", reageerde Estre tegen Motorsport.com nog even fijntjes op de woorden van Floury. "Vandaag zijn zij degenen die het verknald hebben."

#4 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Mathieu Jaminet, Felipe Nasr, Nick Tandy Foto door: Rainier Ehrhardt

"Uiteindelijk waren wij het die vanaf de eerste dag voluit zijn gegaan en ik denk niet dat zij dat hebben gedaan. We hebben alles gegeven wat we hadden, maar het was niet genoeg."

Porsche-collega Michael Christensen - die met de #5 Porsche zesde werd - denkt dat Toyota en Ferrari het in de voorbereiding wat rustiger aan deden en bij het begin van de race de gaskraan volledig opendraaiden. "Ik denk dat de anderen het tempo verhoogden", vertelde de Deen aan Motorsport.com. "Toen het erop aankwam voerden de anderen het tempo op, terwijl wij al vanaf het begin alles hadden gegeven."

Achterstand in snelheid op rechte lijn houdt Porsche tegen

Porsche teambaas Thomas Laudenbach kon de lezing van Christensen niet beamen, maar is het er wel mee eens dat de pikorde tijdens de trainingen en kwalificatie heel anders was. "Ja, in de race zag het er wel iets anders uit dan in de training, maar dat is voor mij geen probleem. Ik kan alleen maar zeggen dat we ons programma in de training hebben doorlopen", vertelde hij aan Motorsport.com. "We hebben alles gegeven, we dachten dat dat het juiste was. Als andere deelnemers niet alles willen laten zien in de training, heeft dat voor mij geen betekenis."

Het Porsche Penske-team maakte, in het onvoorspelbare weer tijdens de race, enkele kostbare strategische fouten. Het ontbrak het team echter ook aan de snelheid om Ferrari en Toyota uit te dagen, vooral in de laatste twee uur toen het weer begon te regenen in Le Mans. "We misten snelheid op het rechte stuk", verklaarde Porsche LMDh-directeur Urs Kuratle in een interview met Motorsport.com. "We hebben het niet over veel, we zitten 2 of 3 km/u [lager], dus dat is niet echt veel. Maar die verschillen worden in Le Mans uitvergroot, omdat de rechte stukken veel langer zijn dan op normale circuits. Dat gaan we analyseren."

Extra verslaggeving door Ben Vinel