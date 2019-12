Special: De vorige periode van Peugeot op Le Mans

Peugeot won in de jaren '90 al enkele malen een van de meest prestigieuze races op aarde: de 24 uur van Le Mans. Na een afwezigheid van enkele jaren keerde het Franse merk in 2007 terug naar La Sarthe. Ze kwamen opdagen met de 908 HDi FAP. Het was een LMP1-wagen met een gesloten cockpit, iets wat we sinds de overwinning van Bentley in 2003 niet meer gezien hadden. Net als Audi, het merk dat al jaren domineerde, kwam het Franse team met een diesel aangedreven wagen. Het zou een jarenlange strijd worden met een van de mooiste rivaliteiten op Le Mans ooit.

In 2007 behaalde Peugeot meerdere successen in de Le Mans Series, de voorloper van de European Le Mans Series. In dat debuutjaar won de Frans constructeur alle races. Audi deed echter niet mee aan dat kampioenschap. In juni pakte Peugeot de pole-position op Le Mans, maar in de race bleek het merk uit Ingolstadt echter sterker. Ervaring leek toch het verschil te maken, ondanks dat de 908 helemaal geen slechte indruk maakte. Een jaar later zou het wel eens andersom kunnen zijn, was toen de opinie. Maar in 2008 gebeurde eigenlijk hetzelfde. Peugeot reed meer races en vele daarvan werden gewonnen. Eén van de drie wagens van het team pakte de pole op Le Mans, maar weer ging Audi er met de winst vandoor. Zou Peugeot goed genoeg zijn om Audi echt een keer te verslaan?

De langverwachte doorbraak

Die vraag zou in 2009 positief beantwoord worden. Het Duitse team kwam voor de Franse autosportklassieker van dat jaar met een nieuwe wagen, de R15. Peugeot schreef vier auto’s in: drie fabriekswagen en één exemplaar voor het team van legende Henri Pescarolo. In de kwalificatie bleek de 908 superieur aan de Audi-wagens. In de race werd die lijn doorgetrokken. De Peugeot ging als een speer.

De race van Peugeot werd verstoord door enkele incidenten, waaronder een touché tussen de #7 Peugeot en die van het klantenteam van Pescarolo. De fabrieksauto kon zijn weg vervolgen, het klantenmodel zou de finish niet halen. In de eerste helft van de race verloor Audi al wagen #2. De #1 en #3 zouden later veel tijd verliezen door technisch malheur. Op dat ene moment met de zusterauto na ging er voor Peugeot eigenlijk niks meer fout. Zo kwam er een prachtig resultaat voor Peugeot, een historische 1-2. Voor de derde maal stond het Franse merk met een Le Mans-overwinning in de geschiedenisboeken. En bovenal: Audi werd nog eens verslagen.

De verwachtingen voor de editie van 2010 waren daarom hooggespannen. Drie Audi’s tegen vier Peugeots, ditmaal ging de vierde 908 naar het team van Oreca. Teambaas Hugues de Chaunac was al betrokken bij het project van Peugeot, nu kreeg hij zijn ‘eigen’ auto. De race zou echter anders lopen dan verwacht. Na een 1-2-3-4 in de kwalificatie werd het viermaal een DNF in de race. In een geval kwam dat door een kapotte wielophanging, de andere drie waren veroorzaakt door een specifiek motorprobleem tegen het einde van de race. Het drama leidde tot tranen bij Hugues de Chaunac. Tranen die we later in zijn tijd bij Toyota ook nog regelmatig terug zouden zien, in de jaren dat Toyota ook leek te winnen, maar het een aantal keer op onvoorstelbare wijze toch de overwinning uit handen gaf. Uiteraard won Audi de race, ditmaal met een volledig podium.

Thriller van een wedstrijd

De 24 uur van Le Mans in 2011 zou de boeken ingaan als één van de spannendste edities ooit. Opnieuw was het drie keer Audi tegen vier keer Peugeot. Na een kleine reglementswijziging over de capaciteit van de dieselmotoren kwamen beide merken met nieuw materiaal. Peugeot kwam met de verbeterde versie van de 908, Audi introduceerde zelfs de gloednieuwe R18 met een gesloten cockpit. Anders dan in de voorgaande jaren pakte Audi de pole-position. Problemen ontstonden voor het Duitse team echter al vroeg in de race. Allan McNish klapte in het eerste uur achterop een Ferrari, waarna de #3 in het grind gelanceerd werd en koprollend de bandenstapels in ging. McNish kon wonder boven wonder ongedeerd zijn wagen verlaten. In uur negen gebeurde ongeveer hetzelfde op Mulsanne Straight, het lange rechte stuk achterop het Circuit de la Sarthe. Mike Rockenfeller raakte daar in de #1 ook een Ferrari en ook hij crashte zwaar. Gelukkig kon hij net als McNish ongedeerd uitstappen. Na deze incidenten waren er nog vier Peugeots over, die allemaal een ronde langer konden rijden op één tank, de enig overgebleven Audi kon echter meer stints rijden op één band. De #2 Audi en #9 Peugeot zaten in het restant van de hele race erg dicht bij elkaar. Ondanks de grote druk won Audi toch weer en bleef het aantal overwinningen van de 908 steken op één. Er zou nog lang nagepraat worden over deze thriller van een wedstrijd.

In het seizoen 2012 zou er een nieuw tijdperk beginnen. Voor het eerst sinds jaren kwam er een WK langeafstandsracen: het FIA World Endurance Championship. Onder dit kampioenschap zou ook de 24 uur van Le Mans gaan vallen. In dat jaar begon ook het hybride-tijdperk in de LMP1. Audi bouwde haar R18 om naar de R18 e-tron Quattro, en Toyota deed haar intrede met de TS030 Hybrid. Peugeot was hard aan het werk om ook met een hybride aan de start te staan, maar vlak voor het seizoen trok het merk plots de stekker uit het LMP1-project wegens besparingen. Daardoor ontstond er voor enkele jaren weer een tweestrijd, waarin Audi veel sterker en betrouwbaarder bleek dan Toyota. Later voegde Porsche zich erbij, om in 2015, 2016 en 2017 de 24 uur van Le Mans te winnen. In dat jaar besloot het merk uit Stuttgart om, een jaar na Audi, ook uit het kampioenschap te stappen. Zo bleef nog maar één merk over en bleek de onverwachte uitstap van Peugeot een voorbode van wat het FIA WEC te wachten zou staan in de LMP1-klasse.

Terugkeer in het hybride-tijdperk

In november 2019, iets minder dan een jaar voor het begin van het nieuwe Hypercar-tijdperk, kondigde Peugeot aan terug te keren naar Le Mans met een hybride hypercar. Afgelopen week werd Rebellion aangekondigd als partner. Daardoor wordt de naam van het vroegere klantenteam Oreca ook weer gelinkt aan de constructeur, aangezien die nu samenwerkt met Rebellion. De autosportfans kijken erg uit naar de rentree, want misschien gaan we met een gevecht tussen Peugeot, Aston Martin, Toyota en misschien nog meer merken, wel de mooiste tijd op Le Mans ooit tegemoet.