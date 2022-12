Pescarolo mikt op terugkeer Le Mans in 2024

Jocelyn Pedrono kocht de naamrechten van het traditionele Pescarolo in 2016. Op vrijdag onthulde hij de intentie om het iconische merk als klantenteam terug te brengen naar de 24 uur van Le Mans en het FIA World Endurance Championship. De legendarische teameigenaar en viervoudig Le Mans-winnaar Henri Pescarolo is zelf niet betrokken bij het project.

“Terugkeren naar endurance-racen is altijd het doel geweest”, vertelt Pedrono in gesprek met Motorsport.com. “Ik ben het budget bij elkaar aan het verzamelen en heb een principeakkoord met twee merken in de Hypercar-klasse. Ik neig naar een bepaalde richting, maar ik kan nu nog niets zeggen. We hebben het hier niet over puur het kopen van een auto, maar ook met echte technische ondersteuning.” Pedrono wilde nog niet zeggen welk merk het doel is, maar voegde nog wel toe: “We kijken meer naar een Hypercar [LMH], dan een LMDh.”

In 2009 deed Pescarolo met een 908 HDi FAP LMP1-auto van Peugeot mee aan Le Mans. De komende jaren is het Franse merk er ook weer bij met een LMH. Ook Ferrrari stapt volgend jaar in met een LMH en is dus een optie. De laatste keer dat het team van Pescarolo deelnam aan Le Mans was in 2012. Zowel het 03-chassis gebaseerd op de Aston Martin AMR-One [die altijd extreem veel problemen] als de Dome S102.5 haalde de finish niet.