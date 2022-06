“Na het incident van gisteren is besloten dat Philippe Cimadomo niet deelneemt aan de race”, laat TDS Racing weten in een verklaring op social media. “Desondanks hebben alle partijen overeenstemming bereikt dat deelname aan de 24 uur van Le Mans moet doorgaan. Daarom is Nyck de Vries aangetrokken als derde coureur naast Tijmen van der Helm en Mathias Beche.”

Voor De Vries wordt het zijn vierde deelname in de 24 uur van Le Mans. Hij stond in 2019 en 2020 aan de start met Racing Team Nederland en deed vorig jaar met G-Drive Racing mee. Hij boekte met de Russische coureur Roman Rusinov en Franco Colapinto zijn beste resultaat met de zevende plek in de LMP2-klasse en de twaalfde plek algemeen. Racing Team Nederland en G-Drive werkten in het verleden samen met TDS, de link met De Vries was derhalve snel gelegd om het zitje van de verbannen Cimadomo over te nemen.

De 62-jarige Philippe Cimadomo was de coureur uit de categorie brons op de #13 TDS Gibson-Oreca 07. Hij veroorzaakte woensdag en donderdag tijdens de trainingen drie incidenten. Bij het laatste incident schreef hij de auto volledig af in de Porsche-bochten. Het team moest als gevolg daarvan een nieuwe monocoque in gebruik nemen. De stewards besloten op aanraden van wedstrijdleider Eduardo Freitas om de Zwitser van deelname uit te sluiten: “Voor zijn eigen veiligheid, maar ook die van de andere deelnemers”, schreven de stewards.

Het is nog niet duidelijk hoe de komst van De Vries de TDS Racing-inschrijving gaat beïnvloeden. De formatie deed met Cimadomo mee in de Pro-Am klasse, maar dat is niet meer mogelijk aangezien De Vries in het FIA-systeem als platinum-coureur omschreven staat.

Veel voorbereidingstijd krijgt de coureur uit Sneek niet. De enige sessie die nog voor de start van de 24 uur van Le Mans op het programma staat, is de warm-up. Die vindt zaterdagochtend om 10.30 uur plaats. De race begint vervolgens om 16.00 uur.

