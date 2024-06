De Vries geeft uitleg over extra pitstop Toyota in 24 uur van Le Mans

De 24 uur van Le Mans begon goed voor de #7 Toyota, die langzaamaan vooruitgang boekte. De uren na de openingsfase waren echter allesbehalve feilloos. Het team kreeg een drive through-penalty voor het niet naleven van de regels in de slow zone en viel zo weer terug. Met Kamui Kobayashi, Nyck de Vries en José María López achter het stuur keerde het team echter weer terug in de top, waar het zelfs om de top-drie leek te strijden, totdat het weer een tegenvaller kende - zoals De Vries uitlegt in een update aan Motorsport.com.

"Deze editie van Le Mans is heel, heel uitdagend", zegt De Vries wanneer er nog minder dan zes uur te gaan is in de langeafstandsklassieker. "De omstandigheden veranderen per stint: van slicks naar regenbanden, van regenbanden naar slicks, slow zones, safety cars, het samenvoegen [tijdens de safety car]." Ondanks enkele tegenslagen, mede door de keuze om voor regenbanden te gaan waar slicks toch de juiste bleken te zijn, deed het team vooraan mee om goede posities. Er volgde wel nog een tegenslag waardoor een extra pitstop onvermijdelijk was. "Het was erg ongelukkig dat we olie opvingen waardoor ik bij de herstart niks door de voorruit kon zien", legt De Vries uit. "Ik moest dus noodgedwongen naar binnen komen om een tear-off eraf te halen. Dat heeft ons een klein beetje pijn gedaan, maar volgens mij hebben we over het algemeen een heel goede stint afgewerkt en we zitten nog steeds in het gevecht", blijft De Vries strijdvaardig. "Maar er is nog steeds een lange weg te gaan."

Op het moment van schrijven ligt de #8 Toyota op de derde plaats, de #7 Toyota zit nog in de buurt met de vijfde plek. De teams zijn weer naar elkaar toe gekropen door de verschillende safety car-fases van de afgelopen hectische uren. De laatste vijf uren van deze 92ste editie van de 24 uur van Le Mans lopen inmiddels.