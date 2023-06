Corvette boekte voor het laatst succes tijdens de 24 uur van Le Mans in 2015. Daarna kwam het merk verschillende keren dichtbij. Vorig jaar streed Corvette met twee auto's om de GTE Pro-zege, maar allebei de auto's haalden de eindstreep niet. Dit weekend maakt de Chevrolet Corvette C8.R zijn laatste optreden in de langeafstandsracerij in de GTE Am-klasse. Nicky Catsburg zegt dat er daarom een sterke focus ligt op een terugkeer naar winnen in de aanloop naar de introductie van de LMGT3-klasse in 2024.

"De afgelopen twee jaar hadden we hoge verwachtingen. Dit jaar liggen die mijns inziens nog hoger. We zijn erop gebrand. We willen deze echt winnen", zegt de Nederlander tegen Motorsport.com. Op de vraag of er dit weekend extra druk, antwoordt hij: "Ik zeg van wel. Het zit in mijn achterhoofd, dit is de laatste kans in de GTE. Het is ook de enige langeafstandsrace die ik nog mis op mijn cv. Die zou ik graag toevoegen!"

Catsburg heeft samen met zijn teamgenoten Ben Keating, die vorig jaar met Aston Martin de GTE Am-zege pakte, en Nico Varrone een enorme voorsprong van 39 punten in de tussenstand van het GTE Am-kampioenschap in het WEC. Zij scoorden dit jaar al twee zeges en in totaal drie podiums. Catsburg benadrukt wel dat de vorm geen garantie is voor een sterk resultaat. "Zelfs als we alle ingrediënten hebben, en die hebben we, blijft het een mechanische sport. Er rijden auto's om je heen, er kan van alles gebeuren. Laten we het benaderen als iedere andere race, proberen uit de problemen te blijven, kijken waar we staan aan het einde en er dan voor gaan. Ik heb er zin in."