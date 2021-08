Catsburg vecht voor podium op Le Mans: “We gaan hartstikke goed’

Catsburg kwam halverwege de avond voor het eerst achter het stuur te zitten van de Corvette C8.R met startnummer 63. Ondanks een plotselinge regenbui en de nodige chaos op het Circuit de la Sarthe hield de Nederlander het hoofd koel, waardoor hij bij het ingaan van de nacht nog altijd op podiumkoers ligt in de GTE Pro-klasse. Samen met stalgenoten Antonio Garcia en Jordan Taylor is Catsburg in gevecht met de beide Ferrari's van AF Corse. Bovenaan deze pagina geeft de Nederlander in een video een update over de stand van zaken.

Zusterbolide op achterstand

In tegenstelling tot de #63 Corvette, ligt de zusterbolide met startnummer 64 al op flinke achterstand. Aan het begin van de race werd de C8.R in de grijze kleurstelling van achteren aangetikt door de #51 Ferrari van James Calado. Het leverde de Corvette een beschadigde diffuser op, die in de avond vervangen moest worden. Het leverde de #63 Corvette twee ronden achterstand op, waardoor deze aan het begin van de nacht terugzakte naar de voorlaatste plek in de GTE Pro-klasse.