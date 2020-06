Minder publiek welkom bij 24 uur van Le Mans

Oorspronkelijk had de wedstrijd plaats moeten vinden op 13 en 14 juni. Door de coronacrisis is besloten de race uit te stellen naar 19 en 20 september. Normaal gesproken trekt het evenement meer dan 250.000 bezoekers, maar door beperkingen van de Franse overheid moet dit aantal worden verlaagd.

Dinsdagochtend bracht de ACO een statement naar buiten waarin aangekondigd werd dat alleen alleen ACO-leden en mensen die tot op heden een ticket hadden gekocht, gegarandeerd toegang krijgen tot het circuit. Wel is er de hoop dat de omstandigheden nog verbeteren voordat de wedstrijd plaatsvindt.

ACO-president Pierre Fillon vindt het een belangrijk besluit. “We hebben altijd voorop gelopen met technologische innovatie om de veiligheid te vergroten. Verantwoordelijkheid is een van onze belangrijkste principes. We zijn er zeker van dat de fans dit begrijpen en onze beslissing zullen steunen”, aldus Fillon. “We zullen geen bezoekersrecord breken dit jaar, wel zal het spektakel voor de fans die er zijn, of op afstand, gewoon van hoog niveau zijn.”

Eerder deze maand werd het nieuwe tijdschema voor de 24 uur van Le Mans bekend. De trainingen zullen op donderdag en vrijdag plaatsvinden en de race start zaterdag 14.30u in de middag.