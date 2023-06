LIVE: Volg hier race 2 van de Le Mans Cup met Valentino Rossi De tweede race van ronde 3 van de Road to Le Mans Series gaat vandaag van start om 11.30 uur. In de Michelin Le Mans Cup zijn zowel LMP3's als GT3's te bewonderen, waarbij veel aandacht is voor MotoGP-legende Valentino Rossi in de #46 BMW M4 GT3 van Team WRT. De Italiaan ziet deze race namelijk als goede voorbereiding voor een eventuele deelname aan de 24 uur van Le Mans in 2024. Bij Motorsport.com hoef je niks van de actie te missen dankzij de livestream van race 2 van de Le Mans Cup.