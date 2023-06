LIVE: Volg hier race 1 van de Le Mans Cup met Valentino Rossi De eerste race van ronde 3 van de Road to Le Mans Series staat vandaag op het programma. In de Michelin Le Mans Cup strijden LMP3-coureurs tegen elkaar terwijl ook een veld van GT3's strijdt om de zege in eigen klasse. In laatstgenoemde klasse zijn veel ogen gericht op MotoGP-legende Valentino Rossi, die van de tweede plek zal starten in de #46 Team WRT BMW M4 GT3, achter stalgenoot Max Hesse. Bij Motorsport.com hoef je niks van de actie te missen dankzij de livestream van race 1 van de Le Mans Cup, die om 18.15 uur begint.