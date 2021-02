GreenGT levert aandrijflijn voor waterstofklasse Le Mans in 2024

De Automobile Club de l’Ouest, de organisator van de 24 uur van Le Mans, heeft plannen om vanaf 2024 een categorie in het leven te roepen voor prototypen op waterstof. Het idee begint inmiddels steeds serieuzere vormen aan te nemen. Vorige week kondigde de ACO al aan dat de ontwikkeling van de bolide in handen komt te liggen van ORECA, dat al jaren een vaste waarde is in de endurance, en Red Bull Advanced Technologies, het bedrijf achter de aeroscreen die in de IndyCar wordt gebruikt. Nu is ook duidelijk wie de aandrijflijnen gaat leveren: de ACO heeft GreenGT gekozen als leverancier van de elektrische motoren, de batterijen en de transmissie. De fabrikanten en teams die kiezen voor toetreding tot de klasse moeten zelf de brandstofcel, die de elektriciteit produceert, ontwikkelen.

De ACO en GreenGT lanceerden in september 2018 het initiatief MissionH24, dat als inleiding moest gelden voor een waterstofklasse bij de 24 uur van Le Mans. Sindsdien heeft het bedrijf twee testauto’s ontwikkeld en geproduceerd, allebei op basis van het LMP3-chassis van ADESS. De eerste auto, de LMPH2G, reed in 2019 een demonstratierit op het volledige Le Mans-circuit en nam daarna nog deel aan een vrije training van de Le Mans Cup op Spa-Francorchamps. De tweede generatie van de auto werd tijdens de laatste 24 uur van Le Mans van afgelopen september aan de wereld getoond.

Pierre Fillon, de president van de ACO, ziet GreenGT dan ook als een logische keuze voor de ontwikkeling van de aandrijflijnen. “We werken al enkele jaren samen en de expertise die we door het MissionH24-project hebben zal voordelig zijn voor de teams die mee willen doen aan de klasse”, zei Fillon. “We weten waar we heen willen. Met uitstekende compagnons die ons gaan helpen is de ACO vastberaden om een echte bijdrage te leveren aan duurzame mobiliteit.” GreenGT-baas Christophe Ricard kijkt uit naar de ontwikkeling van de aandrijflijnen voor de nieuwe klasse. “We zijn trots dat we ons bij prominente automobielexperts als ORECA, Red Bull Advanced Technologies en Plastic Omnium [de leverancier van de brandstoftanks] voegen”, vertelde hij. “De uitdaging is groot, maar dat geldt ook voor onze vastberadenheid.”