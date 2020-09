24 uur van Le Mans: Toyota stevig aan de leiding na 4 uur

Na vier uur wedstrijd ging Kamui Kobayashi, die vrijdag de pole veroverde, aan de leiding in de #7 Toyota TS050 Hybrid. De Japanner had zo'n 40 seconden voorsprong op Brendon Hartley in de zusterwagen. Beide Rebellions bleven drie tot vijf seconden per ronde verliezen en volgen al op een ronde. De vijfde wagen in LMP1, de #4 ByKolles, hinkt al acht ronden achterop nadat de ENSO CLM de garage in moest met een kapotte alternator.

In LMP2 gaat de Chinese Nederlander Ho-Pin Tung aan de leiding na uitstekend werk van teamgenoot Will Stevens in the #37 Jackie Chan DC Racing Oreca. De #26 G-Drive Oreca van onder meer Jean-Eric Vergne en Roman Rusinov ligt tweede. Ook Job van Uitert maakte indruk in de #32 United Autosports Oreca en rukte op naar de top-drie.

Formule E-kampioen Antonio Felix da Costa maakte ook veel terrein goed na een mindere kwalificatie en bracht de #38 Jota Oreca naar de top-vijf. Nyck de Vries stapte voor het eerst in de #29 Racing Team Nederland Oreca en was op achtervolgen gewezen. Het team verloor drie ronden met een motorprobleem.

In GTE Pro maakte Brusselaar Maxime Martin indruk met een sterke shift in de #97 Aston Martin, waarin hij in de eerste chicane de leiding overnam van Miguel Molina in de #71 AF Corse Ferrari alvorens de Aston door te geven aan Harry Tincknell. De #71 blijft in handen van Sam Bird wel regelmatig aan de leiding verschijnen door een ander pitstopritme. Ook de andere wagens van Ferrari en Aston doen vooraan mee, terwijl de twee Porsches het hoge tempo niet aan te lijken kunnen.

In GTE Am liet Larry ten Voorde zich gelden in de Project 1 Porsche. Hij ging lang aan de leiding tot hij de wagen doorgaf aan Egidio Perfetti, de amateur van het gezelschap. De twee Astons in de klasse, de #98 en de #90 draaiden ook regelmatig vooraan mee, net zoals de #83 AF Corse Ferrari van Emmanuel Collard.