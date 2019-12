Le Mans introduceert Hyperpole-format in 2020

Met een nieuw kwalificatieformat, genaamd 'hyperpole', wil de organisatie van de klassieker op Le Mans voor vernieuwing zorgen. De top zes wagens in alle vier de klassen - LMP1, LMP2, GTE Pro en GTE Am - zullen vanuit een 45 minuten durende kwalificatiesessie op de woensdag doorgaan naar de Hyperpole op donderdag, die een half uur duurt. Vanuit daar wordt de startgrid verder bepaald voor de finale van het World Endurance Championship, die volgend jaar plaatsvindt op 13 en 14 juni.

De 24 wagens die mogen deelnemen aan de Hyperpole krijgen een enkele run om een extra tijd te klokken. Ze mogen gedurende de dertig minuten niet terugkeren naar de pitstraat. De teams hebben een vrije bandenkeuze voor de kwalificatie en race, weliswaar binnen de aangewezen compounds voor dat weekend. De kwalificatie op woensdag zal om 23.15 uur beginnen en dus tot middernacht duren. De Hyperpole vindt ook 's avonds plaats, de volgende dag tussen 21.00 uur en 21.30 uur.

Pierre Fillon, president van Le Mans-organisator Automobile Club de l'Ouest, legde uit dat het nieuwe format bedoeld was om 'twee spannende sessies voor zowel coureurs als fans te garanderen, waarin de focus geheel op pure snelheid ligt met de zoektocht naar het perfecte rondje'. "Adrenaline, spanning en concentratie zullen pieken voor elk team dat meedoet. Het wordt een zenuwslopende inleiding van de 24 uur durende wedstrijd op ons iconische circuit. Le Mans zal opnieuw een racefeest zijn dat meerdere dagen beslaat, niet alleen een weekend", zei hij verder.

De nieuwe Hyperpole-procedure vervangt het traditionele format van zes uur aan kwalificaties, verdeeld over drie keer twee uur op de woensdag en donderdag. Als gevolg van de veranderingen zal de vrije training op woensdag nu om 15.30 uur beginnen, een sessie die ruim vierenhalf uur duurt. Voor de eerste kwalificatie zal er een tweede korte training plaatsvinden. Zowel voor als na de Hyperpole zal er ook nog een sessie zijn op de donderdag. De race begint om 16.00 uur op zaterdag, een uur later dan de afgelopen keren.

De ACO heeft overigens de eerste deelnemers bevestigd voor het evenement in juni 2020, naast de deelnemers van het volledige WEC-seizoen. De winnaars van elke klasse van de afgelopen editie van Le Mans, die allen reguliere WEC-deelnemers zijn, hebben gegarandeerd een plekje op de grid. Hetzelfde geldt voor de top-twee van de LMP2 en GTE in de Europese Le Mans Series. Dat zijn IDEC Sport en G-Drive Racing in P2, en Luzich Racing en Dempsey-Proton Racing in GTE. Kessel Racing is als winnaar van de GT3-klasse in de Le Mans Cup op de ELMS 'undercard' verzekerd van deelname aan de GTE Am-competitie. Het uiteindelijke resultaat van de LMP3 in het ELMS staat nog niet vast, dus wie zich daarvan plaatst voor de 24 uur van Le Mans moet nog bekend worden.

