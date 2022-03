ACO maakt startlijst voor 24u Le Mans bekend

Vorige week maakte Roman Rusinov, teammanager en coureur van het Russische G-Drive Racing, bekend zich terug te trekken uit het FIA World Endurance Championship en Le Mans. Hij was het niet eens met de voorwaarden voor Russische teams om mee te doen. Daarom kwam er een nieuwe inschrijvingsronde tot eerder deze week.

Door de vertraging bij Peugeot staan er dit jaar opnieuw vijf Hypercars aan de start. Twee hybride GR010’s van Toyota, twee non-hybride wagens van Glickenhaus en de inmiddels zeer verouderde LMP1 van Alpine, die alleen dit jaar nog mee mag doen. Van tevoren was er veel hoop voor meer competitiviteit, maar voor het vijfde jaar op rij is Toyota het enige echte fabrieksteam met hybride-aandrijving dat meedoet in de Franse autosportklassieker.

In de LMP2 zien we maar liefst 27 wagens. 26 daarvan zijn Oreca’s, en het team van CD Sport krijgt de twijfelachtige eer om de enige Ligier-inschrijving te zijn. Robin Frijns staat op de startlijst bij regerend klasse-winnaar WRT en Job van Uitert rijdt voor Panis Racing. Ook de jonge Tijmen van der Helm en Bent Viscaal doen mee in de LMP2-klasse. Racing Team Nederland rijdt dit jaar het IMSA-kampioenschap en doet niet mee aan Le Mans. Opvallend in LMP2 zijn inschrijvingen die te maken hebben met Hypercar-projecten van volgend jaar. Zo zet Penske, dat volgend jaar het team van Porsche gaat runnen, een wagen in. Ook AF Corse heeft een Oreca besteld om te wennen aan het racen met prototypes.

In de GTE-Pro zien we zeven wagens met fabrieksinschrijvingen van Ferrari, Corvette en Porsche plus een wagen van Riley Motorsport. Nicky Catsburg heeft een stoeltje bij Corvette. Het veld wordt gecompleteerd door 23 wagens in de GTE-AM. Hier staan nog geen Nederlanders op de lijst, al zijn er nog veel vrije plekjes om te bemachtigen.

De 24 uur van Le Mans vindt dit jaar weer plaats in juni, na twee jaar uitgesteld te zijn door de coronapandemie. Ook zijn de technische controles weer in de stad en is de testdag weer open voor het publiek. De race wordt verreden op 11 en 12 juni.

Bekijk die deelnemerslijst hier.