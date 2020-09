Ten Voorde start eerste Le Mans als derde, Bleekemolen vanaf P9

Het zijn fijne tijden voor Ten Voorde. De coureur uit Twente wist op Monza zijn eerste titel in de Porsche Supercup te veroveren en dat met het Nederlandse team van GP Elite. Als klap op de vuurpijl volgt dit weekend het debuut in de 24 uur van Le Mans. "Natuurlijk willen we winnen in onze klasse en voor het hoogst haalbare gaan, maar persoonlijk is het voor mij vooral belangrijk om alle rijdersdingen zo optimaal mogelijk te doen", liet Ten Voorde voorafgaand aan het racespektakel op het circuit de la Sarthe al aan Motorsport.com weten.

Voorlopig verloopt dat volgens plan, individueel maar zeker ook als team. Zo hebben Ten Voorde en zijn teamgenoten met P3 een prima startplek in handen in de GTE Am-klasse. Teammaat Matteo Cairoli zette daarvoor tijdens de hyperpole-sessie een derde tijd op de klokken. Er had volgens de hoofdrolspelers nog wel meer in het vat gezeten, al maakte de Italiaan naar eigen zeggen enkele foutjes in zijn beslissende ronde op vers rubber. "Het is jammer, maar eigenlijk maakt het voor het eindresultaat in deze 24-uurs race niet uit. Afgelopen jaar startte de als eerste gefinishte Jeroen Bleekemolen ook als negende", was het geluid dat na afloop uit de monden van coureurs en teammanager Axel Funke klonk.

De genoemde Bleekemolen, die zijn Le Mans-zege vorig jaar nog kwijtraakte door een diskwalificatie, start zaterdagmiddag samen met teamgenoten Ben Keating en Felipe Fraga andermaal als negende in de GTE Am-klasse. Geen drama, zo oordeelt de ervaren coureur zelf. "Dit is een momentopname, een soort supersprint. De verschillen zijn klein en we hebben genoeg ervaring en snelheid in de auto om de teams voor ons in te halen. Ons doel was en blijft de eindoverwinning en dat weten we zondagmiddag om 14.30 uur pas", blijft Bleekemolen mikken op een zegetocht bij de GTE Am-bolides.

VIDEO: Samenvatting van de hyperpole voor de 24 uur van Le Mans 2020: