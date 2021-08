Kortsluiting bij Bleekemolen: “Wist niet eens wanneer de start was”

Bleekemolen nam zaterdag namens Rinaldi Racing het eerste deel van de 24 uur van Le Mans voor zijn rekening. Een hevige regenbui voor de start zorgde er echter voor dat er water in de Ferrari 488 GTE Evo sijpelde, waarna de elektronica in de auto uitviel. De Nederlander verloor daardoor onder andere het radiocontact met zijn team, waardoor het voor hem de grote vraag was wanneer de safety car de pits in zou duiken en de race officieel van start zou gaan.

Ondanks de technische problemen wisten Bleekemolen en zijn team alsnog een manier van communiceren te vinden en genoot hij met hij volle teugen van zijn stint op het Circuit de la Sarthe. In de video bovenaan deze pagina blikt Bleekemolen terug op zijn eerste uren in de auto en vertelt hij onder andere over hoe hij doormiddel van een soort morsecode alsnog kon communiceren met zijn team.