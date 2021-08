Kan Glickenhaus vechten om Le Mans-zege? “We zitten erbij”

Glickenhaus debuteert dit jaar met twee 007 LMH Hypercars in de vernieuwde topklasse van het FIA World Endurance Championship. Dit weekend staat met de 24 uur van Le Mans het hoogtepunt van het seizoen op het programma. Ondanks de hegemonie van Toyota de voorbije jaren, heeft Glickenhaus vertrouwen dat het ook mee kan vechten om de overwinning.

Glickenhaus eindigde de officiële testdag voor de 89ste editie van de Franse klassieker bovenaan de tijdenlijsten dankzij een 3.29.115. Tien minuten voor het einde liet Olivier Pla de snelste tijd van de dag noteren in de Glickenhaus met startnummer #708, waarmee de Fransman twee tienden sneller ging dan de Toyota van Mike Conway. Titelverdediger Toyota kende met het hoogste aantal afgelegde rondjes ook een goede testdag, maar toch denkt Glickenhaus dat het komend weekend de strijd met Toyota aan kan.

“Die tijd betekent niet heel erg veel om eerlijk te zijn, omdat we niet weten wat de anderen aan het doen waren”, aldus Luca Giancetti, technisch directeur van Podium Advanced Technologies, het bedrijf dat de hypercars van Glickenhaus runt. “Het laat echter wel zien wat we al die tijd al dachten, dat we hier zijn om mee te doen, om goed werk te leveren. Gebaseerd op wat we hebben gezien in Monza en aan de hand van deze voorlopige cijfers, kunnen we constateren dat we met onze snelheid op Le Mans mee kunnen vechten. Ik denk dat we erbij zitten.”

Technische problemen opgelost

Tijdens de vorige WEC-race op Monza liet Glickenhaus zich ook al voorin zien, maar op het Italiaanse circuit werden beide auto’s nog geteisterd door de nodige problemen met de betrouwbaarheid. Vooral problemen met de remmen lagen de auto met startnummer #709 dwars, maar Ciancetti heeft goede hoop dat die problemen inmiddels zijn opgelost.

“We hebben een verbetering doorgevoerd in het assemblageproces, maar het komt vooral aan op het temperatuurwindow waarin we de remmen laten opereren”, legt Ciancetti uit. “We hebben beter leren begrijpen hoe we de remmen kunnen sparen dankzij een test in de fabriek. De geboekte vooruitgang hebben we zondag tijdens de testdag gecontroleerd. Het circuit hier op Le Mans helpt ook al voor een groot deel: je hebt hier meer tijd tussen de remzones dan op Monza, waardoor de remmen meer tijd krijgen om af te koelen.”

Ook het elektrische probleem in de versnellingsbak, dat op Monza leidde tot het uitvallen van de #708, is volgens Giancetti opgelost, al blijft hij een slag om de arm houden voor de slijtageslag op het Circuit de la Sarthe: “Alle problemen die we gedurende het seizoen en met het testen hebben gehad, hebben we onder controle. Maar je kunt natuurlijk nooit garanderen dat we er nu vanaf zijn, omdat Le Mans ontzettend veeleisend is voor de auto’s. Mochten we problemen krijgen dan zijn het denk ik vooral kleine dingen, niet zozeer de grote hardware.”

Net als Toyota verschijnt ook Glickenhaus dit weekend met twee Hypercars aan de start. De #708 wordt bestuurd door Olivier Pla, Pipo Derani en Franck Mailleux. Romain Dumas, Richard Westbrook en Ryan Briscoe delen de zusterbolide met startnummer #709. De LMP1-bolide van Alpine maakt de LMH-klasse compleet.