De Alpine is eigenlijk een oude LMP1-wagen, die dit jaar voor de laatste keer mee mocht doen aan de Franse autosportklassieker. Volgend jaar, als er veel meer Hypercars naar Le Mans komen, zet Alpine wellicht een stap terug naar de LMP2, om het jaar daarop terug te keren met een gloednieuwe LMDh.

Dit jaar ging de oude wagen erg hard in de kwalificatie, maar vlak voor de race werd de BoP (Balance of Performance) zo veranderd dat de Alpine minder vermogen kreeg. Daardoor was de auto eigenlijk op slag kansloos om mee te komen met de Toyota’s. Toen het team ook nog tegen problemen aanliep in de openingsfase werd de race een lijdensweg.

Kamui Kobayashi, die zowel teambaas als coureur is in de #7 Toyota, denkt dat de afname van het vermogen komt omdat de organisatie niet wilde dat een verouderde wagen Le Mans zou winnen. In de eerste instantie zou Alpine volgens de Japanner juist gesandbagged hebben om meer vermogen te krijgen. "Ze hielden ons voor de gek,” vertelde hij in Japanse media voorafgaand aan de race. Maar daar trapte de ACO dus niet in, bleek na de 24 uur. "De ACO probeert het altijd eerlijk te maken, maar de Alpine is gebaseerd op oude regels en hoewel ze het niet willen toegeven, denk ik dat ze zich realiseerden dat het niet goed zou zijn als die bolide Le Mans zou winnen. Daarom denk ik dat ze een grotere vermindering van het vermogen kregen.”

Kobayashi denkt dat Toyota ook van een snellere Alpine had kunnen winnen. "Ook zonder de afname zaten we in een goede positie om te vechten. Maar het zou niet eerlijk zijn voor fabrikanten met nieuwe wagens als de Alpine sneller zou zijn dan de Glickenhaus. Daarom denk ik dat ze de keuze van de BoP hebben gemaakt, en ik denk dat dit de juiste keuze was.”