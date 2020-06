Montoya hoopt Triple Crown te voltooien op Le Mans

In 2018 maakte Montoya zijn debuut op het Circuit de la Sarthe. In de LMP2-klasse kwam hij destijds uit voor United Autosports. Een echte kans op de eindzege was er niet, maar Montoya scoorde destijds wel een derde plaats in de klasse en eindigde zevende algemeen. Team Penske, de huidige werkgever van Montoya, overweegt om voor het eerst sinds 1971 terug te keren naar Le Mans als de nieuwe hypercar-reglementen in 2022 van kracht worden. Het zou voor Montoya een kans zijn om terug te keren op Le Mans en daadwerkelijk kans te maken op de eindzege.

“Ik denk dat het met de hybrides, met het nieuwe pakket een goede kans kan zijn om daar weer te racen”, verklaarde de Colombiaan in gesprek met Motorsport.com. “Het is erg aantrekkelijk om aan Le Mans mee te doen en daadwerkelijk kans te hebben op de overwinning. Geloof me, in dat geval zou de voorbereiding anders zijn [dan voor de virtuele 24 uur van Le Mans].” Na het winnen van de Grand Prix van Monaco (2003) en het tweemaal winnen van de Indy 500 (2000 en 2015) is het winnen van Le Mans de laatste horde voor het completeren van de Triple Crown. Na Graham Hill zou hij de tweede coureur kunnen worden die deze legendarische reeks voltooit. “Zou ik de Triple Crown willen winnen? Zeker, maar ik wil het niet doen omdat Fernando het ook probeert. Het zou mooi zijn om een poging te wagen, Le Mans is een geweldig evenement en het is een van de grootste races waar je als coureur aan mee kunt doen."

Aankomend weekend staat Montoya voor Penske aan de start in de virtuele 24 uur van Le Mans. Hij doet dat met Simon Pagenaud, Dane Cameron en Ricky Taylor. Het virtuele evenement, met vijftig crews bestaande uit een mix van professionele coureurs en simracers, is een samenwerking tussen ACO, het FIA WEC en Motorsport Games. Gevraagd of hij heeft gedacht aan het volmaken van de Triple Crown tijdens de virtuele 24 uur van Le Mans, lachtte Montoya: “Nee, echt niet. Je kunt het niet vergelijken. Het is geweldig wat ze gedaan hebben om dit evenement op potent te zetten, maar ik zie het niet als een kans om jacht op de Triple Crown te voltooien.”

De virtuele 24 uur van Le Mans is dit weekend live en onafgebroken te zien op Motorsport.com.

Met medewerking van James Newbold