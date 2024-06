Jota beleeft succesvolle shakedown op vliegveld na chassiswissel

Callum Ilott nam vrijdagavond plaats in de Jota Porsche 963 met startnummer 12 om de shakedown te verrichten op luchthaven Le Mans-Arnage. De Britse coureur was woensdagavond ook de coureur die crashte tijdens de tweede vrije training voor de 24 uur van Le Mans, waarbij het chassis van de bolide beschadigd raakte. Jota stond vervolgens voor de lastige klus om de Porsche in recordtempo opnieuw op te bouwen. Teambaas Sam Hignett gaf al aan dat het normaal gesproken drie weken kost om een kaal chassis helemaal op te bouwen, ditmaal slaagde het team daar binnen twee dagen in. Daardoor kon Ilott - na het verkrijgen van dispensatie - een rechtelijntest uitvoeren op het vliegveld om de systemen te checken in de aanloop naar de start van de race.

Bij Ilott was na afloop van de shakedown spraken van tevredenheid. "Alles ziet er goed uit en voelt goed, ik denk dat we er klaar voor zijn", vertelde de teamgenoot van Will Stevens en Norman Nato in de bolide met startnummer 12. "Het was een beetje nat en natuurlijk moesten we het langzaam opbouwen. Hoewel de shakedown kort was, was het geweldig om wat kilometers te maken en de systemen te checken." De crew van Jota heeft volgens Ilott een heroïsche prestatie geleverd door de auto zo snel opnieuw op te bouwen. "Duizendmaal dank voor Jota voor hun vastberadenheid en teamgeest. Het is inspirerend en het maakt me trots om deel uit te maken van deze familie."

Bij de crash van Ilott op woensdagavond brak een van de bevestigingspunten van de onderste wishbone aan de rechtervoorkant af. Daardoor moest Jota overstappen op een nieuw chassis, dat door Porsche werd aangeleverd. Deze vervangende monocoque werd vervolgens voorzien van onder meer de aandrijflijn en het bodywork van de gecrashte bolide, iets wat in de regels van Le Mans en het World Endurance Championship wordt voorgeschreven. Het gebruik van reserveauto's is namelijk verboden.

Zaterdag om 16.00 uur wordt het startsein gegeven voor de 24 uur van Le Mans en de #12 Jota Porsche is dan gewoon van de partij, waarbij het vanaf de achtste plaats mag starten. Voordien is er om 12.00 uur nog een warm-up van een kwartier. Dan stapt Stevens in de bolide om de laatste voorbereidingen te treffen.