Josh Pierson wordt in 2022 jongste Le Mans-deelnemer ooit

De piepjonge coureur Josh Pierson staat momenteel vierde in het USF2000-kampioenschap, onderdeel van de Road to Indy-ladder. Hij is volgend jaar bij de start van de 24 uur van Le Mans – op 11 juni 2022 – 16 jaar en 117 dagen oud. De jongste coureur die tot nog toe aan de start stond van de uithoudingsrace is Matt McMurry. Die was 16 jaar en 202 dagen oud toen hij in 2014 aan de 24 uur van Le Mans meedeed.

Pierson is deze week te gast op het Circuit de la Sarthe in Le Mans, waar komend weekend de 89ste editie van de race wordt verreden en legde daar aan Motorsport.com uit waarom hij zo graag in het WEC wil uitkomen. “Ik denk dat dit een van de beste series ter wereld is. Ik ben ermee opgegroeid en het is iets wat ik graag wilde doen, maar het is ook een geweldige manier om mijn naam bekend te maken.”

De 15-jarige Amerikaan stapt volgend jaar niet zomaar in de LMP2 Oreca-Gibson 07 van United Autosports. Hij zal als voorbereiding in Noord-Amerika een aantal races in het IMSA SportsCar Championship rijden. “Voor zover ik nu weet zal ik als training wat IMSA doen. Ik wil het WEC doen omdat het een groter bereik heeft en het is wat United voor mij op het programma had staan.”

Voor Pierson is de LMP2 niet helemaal nieuw. Hij reed eerder dit jaar in Californië al wat proefrondjes met een Oreca van PR1/Mathiasen-team Motorsports en ook deed hij al een try-out voor United Autosports op de Red Bull Ring in Oostenrijk.

De teamgenoten van Pierson, die als zilveren coureur zal worden geclassificeerd, zijn nog niet bekendgemaakt. Overigens wil de Amerikaan ook blijven racen in de eenzitters. Zijn ambitie is om ooit in de IndyCar Series of de Formule 1 uit te komen.