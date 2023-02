Job van Uitert presenteert 2023-plannen: 24 uur van Le Mans en ELMS

Job van Uitert maakte vorig jaar een goede indruk met Panis Racing in de European Le Mans Series - kortweg ELMS. Na maar liefst vier van de zes wedstrijden mocht de Nederlander een bezoekje aan het ereschavot brengen. Het leverde aan het eind van de rit een tweede plek in het kampioenschap op, achter het ongenaakbare Prema. Die tweede stek is belangrijk, Panis Racing verzekerde zich daarmee namelijk van een startbewijs voor de 24 uur van Le Mans in de LMP2-klasse.

Het smaakt naar meer en dus blijft Van Uitert Panis Racing trouw voor de komende campagne. Het betekent dat de Dongenaar voor het vijfde jaar uitkomt in de ELMS, en niet zonder succes. Zo heeft Van Uitert in de voorgaande seizoenen al vijf overwinningen mogen bijschrijven en stond hij dertien maal op het podium. In zijn debuutseizoen wist hij bovendien beslag te leggen op de LMP3-titel.

"Het doet mij veel plezier om aan te kondigen dat ik ook in het aankomende ELMS-seizoen voor de renstal van Olivier Panis mag rijden. Ik voel me ontzettend op mijn gemak bij dit team. De sfeer is top en de resultaten zijn navenant. We zijn vorig jaar tweede geworden en dat is gezien de competitiviteit van de ELMS natuurlijk bijzonder sterk, maar voor dit jaar willen we nog een stukje beter. Kampioen worden is uiteraard het doel", steekt Van Uitert zijn ambities niet onder stoelen of banken.

Van Uitert kan voor 2023 rekenen op landgenoot Tijmen van der Helm en Manuel Maldonado uit Venezuela aan zijn zijde. Zij vervangen Julien Canal en Nicolas Jamin, die vorig jaar nog de teamgenoten van Van Uitert waren. "Nico en Julien zijn vertrokken, maar voor hen zijn twee getalenteerde coureurs in de plaats gekomen. Manuel ken ik al een tijdje en ik zie er naar uit om weer met hem samen te werken. Tijmen doet pas sinds vorig jaar mee in deze competitie, maar hij heeft een heel behoorlijke indruk achtergelaten. Met name zijn optreden tijdens de race in Portimão, de plaats waar ik met Panis Racing de deelname voor Le Mans afdwong, was erg sterk."

Dat laatste is zoals gezegd van cruciaal belang, omdat het Van Uitert en de zijnen een plek in de grootste endurancerace ter wereld opleverde. Pieken in Le Mans en de ELMS-titel pakken zijn derhalve de hoofddoelen. In de jacht daarop is teammanager Olivier Panis in ieder geval blij dat hij weer op de diensten van Van Uitert kan rekenen. "We zijn erg blij dat Job van Uitert terugkeert voor een tweede seizoen in de European Le Mans Series met ons team. Hij is een betrouwbare coureur, iemand die ongelooflijk snel is en een goede verstandhouding met de teamleden onderhoudt. Job zal het team leiden, om een sterk referentiepunt te vormen voor zijn twee nieuwe teamgenoten."

De European Le Mans Series beginnen dit jaar op 18 april met de 4 uur van Barcelona. De prestigieuze 24 uur van Le Mans staat gepland voor het weekend van 10 en 11 juni.