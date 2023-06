Job van Uitert verschijnt komend weekend alweer voor de vijfde keer aan de start van de 24 uur van Le Mans. Zijn debuut was in 2019. De Nederlander kwam toen dicht bij een LMP2-zege, alvorens een mechanisch probleem dat feestje verstierde. De editie van 2022 werd ook geen succes, nadat de race al vroeg gedaan was nadat een teamgenoot van de baan schoot. Komende zaterdag verschijnt hij aan de start met Panis Racing, samen met teamgenoten Tijmen van der Helm en Manuel Maldonado.

De LMP2-klasse bestaat uit maar liefst 24 teams en dus wordt een enorme uitdaging om in die klasse te winnen. “Le Mans is uniek”, zegt de 24-jarige coureur. “Ik kom hier erg graag. Iedere coureur wil deze race winnen en daaraan liggen meerdere factoren ten grondslag. De 100-jarige historie natuurlijk, evenals de indrukwekkende circuitlengte van meer dan 13 kilometer. Bovendien wordt deze plaats gemaakt door de fans, die ieder jaar weer in groten getale aantreden. Het is meer dan slechts een autorace. Ik heb nog niet veel geluk gehad in Le Mans. Bij mijn allereerste deelname lag ik aan de leiding en bouwde ik de voorsprong uit, tot we werden gestopt door een technisch mankement. Sindsdien heb ik er persoonlijk altijd goed bij gezeten. Ik houd van dit circuit, het is me op het lijf geschreven. Hier winnen zou voor mij absoluut de wereld betekenen.”

Van Uitert weet dat Panis Racing zijn stinkende best moet doen om na 24 uur als eerste te worden afgevlagd in de LMP2-klasse. “Maar het is zeker niet onmogelijk. Panis Racing is een zeer professioneel team en zowel Tijmen als Manuel weet de gaspedaal goed te raken. Voor mij is het zaak om foutloos te blijven en hard te rijden. Als het geluk ons dan ook nog een klein handje helpt, dan zie ik geen reden waarom we Le Mans niet kunnen besluiten met een fles champagne”, besluit hij.