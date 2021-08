Bleekemolen legt uit: wel of niet wisselen van remmen op Le Mans?

Dat het tijdens een 24-uursrace meer is dan een kwestie van zo hard mogelijk trappen weet Jeroen Bleekemolen maar al te goed. De Nederlander neemt dit weekend voor de zestiende keer deel aan de 24 uur van Le Mans. Dit jaar racet hij er met een Ferrari 488 GTE Evo van Rinaldi Racing in de GTE AM-klasse.

De grote vraag bij een flink aantal teams op het Circuit de la Sarthe is of er tijdens de race van remmen gewisseld gaat worden. Vorig jaar bracht het zelfs min of meer de beslissing in de strijd om de zege in de GTE Pro-klasse. In de video bovenaan deze pagina vertelt Bleekemolen je alles over het belang van het zuinig omgaan met de remmen tijdens een 24-uursrace.