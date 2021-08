Bleekemolen legt uit: Hoe zit het met de banden op Le Mans?

Op het Circuit de la Sarthe zijn dit jaar twee bandenfabrikanten actief. In de LMH-, de GTE Pro- en de GTE AM-klasse rijden de auto's op Michelin-rubber. Voor de LMP2-klasse worden de banden dit jaar geleverd door Goodyear. De #388 Ferrari 488 GTE Evo van Bleekemolen rijdt de 24 uur van Le Mans dus op banden van Michelin.

In bovenstaande video legt Bleekemolen onder andere uit dat er in het enduranceracen geen gebruik wordt gemaakt van bandenwarmers, maar dat de teams de banden wel op mogen warmen in een soort oven. Ook geeft de Nederlander meer tekst en uitleg over de verschillende bandencompounds in de GTE AM-klasse.

Bleekemolen staat dit jaar voor de zestiende keer aan de start van de 24 uur van Le Mans. De Nederlander komt uit voor het Duitse Rinaldi Racing en deelt zijn auto met Pierre Ehret en Christian Hook.