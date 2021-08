Bleekemolen klaar voor 16de Le Mans: “Auto voelt super aan”

De inmiddels 39-jarige Bleekemolen is deze week een van de negen Nederlandse coureurs die op de deelnemerslijst staat voor de 24 uur van Le Mans. Bleekemolen is de enige Nederlander die uit zal komen in de GTE AM-klasse. Daar kruipt hij achter het stuur van een Ferrari 488 GTE, die wordt ingezet door Le Mans-debutant Rinaldi Racing.

Bleekemolen deelt het stuur van zijn Ferrari met Pierre Ehret en debutant Christian Hook. Twee bronzen rijders die allebei minimaal zes uur van de race voor hun rekening moeten nemen. Bleekemolen zal de rest van de race achter het stuur zitten van de Ferrari met startnummer 388.

Voor de actie in Frankrijk echt gaat beginnen blikt Bleekemolen speciaal voor Motorsport.com Nederland vooruit op zijn zestiende Le Mans-deelname en terug op de officiële testdag, die afgelopen zondag plaatsvond op het Circuit de la Sarthe.