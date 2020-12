Button wil met eigen team naar Le Mans terugkeren

Button richtte zich na zijn afscheid van de Formule 1 in 2016 op de sportwagens en maakte in 2018 zijn debuut in de 24 uur van Le Mans met SMP Racing. Datzelfde jaar behaalde hij ook de titel in de Japanse Super GT.

De F1-wereldkampioen van 2009 heeft ook zijn eigen raceteam, Jenson Team Rocket RJN, waarmee hij dit jaar in de Britse GT een keer aan de start verscheen met een McLaren 720S GT3. Button hoopt in de toekomst die twee zaken te combineren: een deelname aan de 24 uur van Le Mans met zijn eigen team. Maar voor het zover is hoopt Button om volgend jaar al met een constructeur te kunnen deelnemen in de nieuwe hypercar-klasse. "Als ik er volgend jaar zou kunnen racen in de juiste situatie, dan zou ik het doen", vertelde Button aan Motorsport.com. "De droom is natuurlijk dat ik met mijn eigen team in Le Mans kan racen. Misschien ben ik tegen dan te oud, we zullen zien. Ik voel me nog altijd 20 jaar jong, de reflexen zijn er nog steeds. Alleen enkele rimpels erbij, maar dat maakt niet uit achter het stuur."

De volgende stap voor het team van Button is deelname aan de GT World Challenge Europe. Dat was oorspronkelijk al voor dit seizoen voorzien, maar daar besliste het coronavirus anders over. "De GT World Challenge is zo competitief, met alle constructeurs, teams en het kaliber van de rijders die eraan deelnemen", legde Button uit. "Het is fenomenaal om de 24 uur van Spa te volgen en de beste rijders uit het WEC, uit de F1 en met andere achtergronden tegen elkaar te zien racen in auto's die allemaal competitief zijn. Het WEC is niet zo competitief als je zou willen, maar Le Mans is en blijft het doel voor de toekomst. In de endurance wil je gewoon naar Le Mans. Ik reed er al in 2018 met het idee om ervaring op te doen in de race met het oog op de toekomst. COVID-19 heeft natuurlijk niet geholpen, maar we zullen de komende jaren veel constructeurs zien terugkomen om voor de algemene overwinning te vechten."