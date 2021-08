IDEC Sport #17 trekt zich na crash terug uit 24 uur van Le Mans

Door het terugtrekken van de wagen telt het deelnemersveld van de LMP2-klasse nog maar 24 auto's. In totaal verschijnen nu 61 equipes aan de start van de endurance race.

De beslissing van IDEC Sport volgt op een tumultueuze week voor het team dat wordt gerund door Era Motorsport. Het begon er al mee dat Era Motorsport-baas Kyle Tilley zich met een schouderblessure moest terugtrekken uit de line-up van de #17. Era Motorsport gaf vervolgens een verklaring af waarin viel te lezen dat er een vervanger was gevonden, maar dat die positief was getest op corona. Uiteindelijk werd ex-Rebellion LMP1-coureur Thomas Laurent aangetrokken om Ryan Dalziel en Dwight Merriman bij te staan.

Video: Hoogtepunten van de Hyperpole-kwalificatie

De personele bezetting was niet het enige waar het team tegenaan liep. De Oreca 07 moest in de loop van de week compleet nieuw opgebouwd worden na een ongeval tijdens de test op zondag. Het team werkte de twee trainingen van woensdag en de eerste kwalificatie zonder al te veel problemen af, waardoor de #17 op de zestiende plaats van de LMP2-startgrid terecht kwam. Een nieuwe crash van Merriman tijdens de derde training leidde echter tot de definitieve beslissing om de auto terug te trekken.

“Het is hartverscheurend dat we ons terug moeten trekken uit Le Mans nog voor we de kans hebben gehad om te racen, maar ik weet dat we de juiste beslissing hebben genomen”, aldus teambaas Tilley. “We hadden hoge verwachtingen van het evenement maar met een handvol ongelukkige gebeurtenissen in de tijdspanne van een paar dagen, is de raceweek van dit jaar een constante strijd geweest.”

“Na een last-minute rijderswissel, een nieuw chassis en een tweede incident op de baan, moesten we deze moeilijke beslissing nemen. Als we niet met 100 procent vertrouwen aan deze race beginnen, vinden we dat we een verantwoordelijkheid hebben tegenover onze concurrenten om niet te racen.”

De zusterauto van IDEC Sport, de #48 van Paul Lafargue, Patrick Pilet en Paul-Loup Chatin, stond woensdag op de tiende plaats van de LMP2-grid, maar miste een plaats in de Hyperpole-sessie van donderdag.