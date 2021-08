Toyota claimt eerste startrij voor 24 uur van Le Mans

De magie van Le Mans komt bijna nergens zo goed tot zijn recht dan in de kwalificatie voor de grote race. De strijd om pole wordt sinds vorig jaar beslist in de zogenaamde Hyperpole, een sessie van 30 minuten waarin de snelste auto’s van elke klasse in actie komen om te vechten voor de beste startposities. Hoewel die startposities altijd een relatief kleine betekenis hebben voor het verloop van de race, staat er altijd veel prestige op het spel. Zo ook donderdagavond, toen in totaal 23 auto’s aan het vertrek kwamen in de sessie.

De Hyperpole was in eerste instantie een voortzetting van de chaotische derde vrije training die donderdagmiddag gehouden werd op het Circuit de la Sarthe. Die sessie werd meermaals onderbroken, ook de beslissende kwalificatiesessie werd al na enkele minuten stilgelegd. Dit kwam door een crash van Kevin Estre, die met de #92 Porsche van de baan spinde in Indianapolis. De wedstrijdleiding besloot de sessie daarop stil te leggen omdat de bandenstapels op de plek des onheils gerepareerd moesten worden. De 911 RSR van Estre raakte flink beschadigd.

Op dat moment hadden enkele wagens hun eerste poging gedaan. De #7 Toyota van Kamui Kobayashi was de snelste met een 3.23.900, met afstand de snelste tijd die tot dan toe gereden was deze week. Oud-Formule 1-coureur Brendon Hartley was iets meer dan een seconde langzamer, Olivier Pla kwam in de #708 Glickenhaus tot op twee seconden. Na de onderbreking door Estres crash kon de sessie hervat worden. In dat tweede deel bleef de snelste tijd van Kobayashi staan en werd duidelijk dat het Japanse merk toch nog wat marge heeft ten opzichte van Glickenhaus. De Amerikaanse formatie werd ook voorbij gestreefd door Nicolas Lapierre, die in de #36 Alpine goede zaken deed. Olivier Pla deed nog een uiterste poging, maar kwam niet aan de tijd van de Alpine. De #708 start daardoor als vierde voor de zusterwagen #709 van Romain Dumas.

In de LMP2-klasse nam Formule E-wereldkampioen Nyck de Vries de kwalificatie voor zijn rekening. De Friese rijder werd in eerste instantie slachtoffer van de rode vlag. Hij moest zijn eerste snelle ronde afbreken, maar herstelde zich daarna wel. Met een 3.28.943 kwam hij tot de vierde tijd in LMP2. De pole-position ging daar naar een andere oud-kampioen uit de Formule E. Antonio Felix da Costa sloeg zijn slag bij de eerste poging. Met een 3.27.950 pakte hij de eerste stek in die klasse. Louis Deletraz kwam in de slotfase nog wel in actie om de tijd van Felix da Costa aan te vallen, maar hij bleef steken op de tweede plaats voor Will Stevens in de #65 Panis Racing.

Porsche domineert ondanks crash van Estre in GTE

In GTE Pro ging de pole-position enigszins verrassend naar de privé-inschrijving van Hub Auto Racing. Dries Vanthoor, doorgaans Audi-coureur, scoorde achter het stuur van de Porsche de snelste tijd. Hij was twee tienden rapper dan Daniel Serra in de #52 AF Corse Ferrari en de #64 Corvette van Nick Tandy. James Calado werd vierde in de tweede AF Corse Ferrari voor Gianmaria Bruni, die zijn sterke vorm van de trainingen niet kon omzetten in een goede startpositie. Hij werd vijfde in GTE Pro. Estre noteerde geen tijd start dus achteraan.

Ook in GTE Am was de pole-position voor Porsche. Julien Andlauer claimde pole in de #88 Proton Porsche voor Tom Gamble in de #86 GR Racing Porsche en Matteo Cairoli in de #56 Team Project 1 Porsche. Antonio Fuoco werd vierde in de #47 Cetilar Racing Ferrari en eindigde daarmee voor Ben Barnicoat in de #71 Inception Ferrari en Felipe Fraga in de #33 TF Sport Aston Martin.

Donderdagavond na de Hyperpole wordt nog een vrije training gehouden. De 24 uur van Le Mans begint zaterdagmiddag om 16.00 uur.

Uitslag Hyperpole 24 uur van Le Mans