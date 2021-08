GT3-bolides vervangen GTE-klasse op Le Mans in 2024

De afgelopen jaren nam de interesse van fabrikanten voor de GTE-reglementen af. Na het vertrek van Ford, Aston Martin en BMW staan er dit jaar slechts vier fulltime WEC-deelnemers in de GTE Pro-klasse aan de start, met twee wagens van zowel Porsche als Ferrari. De GTE Am-klasse is wat gezonder met dertien voltijdse inschrijvingen.

De ACO, de organisator van het FIA World Endurance Championship en de 24 uur van Le Mans, heeft meer duidelijkheid gegeven over de toekomst van de GT’s in het wereldkampioenschap. De huidige GTE Pro en GTE Am-klasse blijft in 2022 en 2023 behouden voor zowel het WEC als Le Mans. Daarna gaat er een streep door het concept.

Vanaf 2024 adopteert de ACO de wagens die voldoen aan de GT3-regels van de SRO, mogelijk voorzien van enkele kleine aanpassingen. Dit is een eenvoudigere en goedkopere formule die de afgelopen jaren flink aan populariteit heeft gewonnen. De reglementen worden ook gebruikt bij klassiekers als de 24 uur van Spa en de 24 uur van de Nürburgring. Dat betekent bovendien dat het WEC de reglementen gelijktrekt met het Amerikaanse equivalent IMSA, waardoor teams in beide kampioenschappen met dezelfde wagen kunnen uitkomen. Dit kan de deur openen voor merken die al jarenlang met succes actief zijn in de GT3, zoals Mercedes, Lamborghini, BMW, Audi en Honda/Acura.