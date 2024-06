Het grote feest voor de 24 uur van Le Mans: de parade door de stad

Het Circuit de la Sarthe is op de vooravond van de 24 uur van Le Mans allesbehalve stil. De Fun Cup, een klasse met enkel opgevoerde Volkswagen Kevers, werkt een race van maar liefst vier uur af terwijl het circuit vanaf 15.00 uur open is voor het publiek om een ronde - of om op een deel van het 13,626 kilometer lange circuit - te lopen. Wie de coureurs van de 62 deelnemende teams van de langeafstandsklassieker wil vinden, moet echter enkele kilometers verderop zijn, in het stadscentrum van Le Mans.

Daar begint om 16.00 uur namelijk de beroemde parade, waar alle coureurs te bewonderen zijn wanneer zij door de stad gereden worden. Voor de fans is het nog één goede kans om de coureurs van dichtbij te zien en wellicht nog mooie foto's te maken en nog wat gratis spullen van het team te krijgen. Bij aankomst in de stad, het is dan al bijna tijd voor de parade, maakt de grootsheid van deze parade direct indruk. Wie de parade van de 24 uur van Spa-Francorchamps kent, zal hier zijn ogen uitkijken. Duizenden fans van de autosport staan al urenlang te wachten totdat de eerste auto wordt rondgereden - de polesitters van de Hypercar-klasse.

Als ware helden worden de coureurs per team rondgereden in cabrio's van een toepasselijk merk. Het feest wordt zoals gezegd afgetrapt met de polesitters, in dit geval dus Kévin Estre, André Lotterer en Laurens Vanthoor. Zij staan extra in het zonnetje, letterlijk en figuurlijk want het is nog droog en warm bij aanvang van deze parade. Na een flinke klim maken de coureurs een bocht om écht te beginnen aan de toer door de stad, waar tribunes voor kilometers aan dranghekken staan opgesteld om alles in veilige banen te leiden en de fans goed zicht te bieden.

De polesitters trappen de parade in Le Mans af. Foto door: Laurens Stade

Uiteraard krijgen bij deze parade bepaalde teams en coureurs veel meer aandacht. Het mag geen verrassing heten dat de komst van Valentino Rossi zich van ver laat aankondigen door de bekende 'Vale, Vale, Vale' vanuit het publiek. De Italiaanse MotoGP-held wordt door velen omarmd, maar van veiligheidsproblemen is nu - in tegenstelling tot de handtekeningensessie van eerder deze week - is nu geen sprake. 'The Doctor' zwaait gretig naar zijn grote schare fans, teamgenoten Maxime Martin en Ahmad Al Harthy spelen dan een bijrol.

Foto door: Laurens Stade

In het begin hoeven de fans zich niet te vervelen, want al gauw komt de Cadillac-delegatie langs met grote namen als Scott Dixon, Alex Palou, Sébastien Bourdais en Renger van der Zande. Voor de fans langs de route is er geen gebrek aan gratis items, want tijdens de parade vliegen de armbandjes, shirtjes en snoepjes in het rond. Dat er later op de middag wat regen begint te vallen, mag de pret niet drukken: de parade is en blijft één groot feest dat niet veel onderdoet voor een festival qua sfeer.

Bij de parade was er ook veel aandacht voor Romain Grosjean. Foto door: Laurens Stade

De parade levert ook een mooi moment op. Zo gaat Robert Kubica voorop wanneer hij besluit om even uit de cabrio te stappen om langs een plek voor mindervaliden te gaan om hun dag meteen onvergetelijk te maken. AF Corse-teamgenoten Robert Shwartzman en Yifei Ye volgen dan al gauw het voorbeeld van de Poolse oud-F1-coureur.

Foto door: Laurens Stade

Door de stevige wind blijkt het moeilijk om gericht wat items naar het publiek te gooien, dus de AF Corse-coureurs besluiten de veilige route te nemen. Dat geldt dan weer niet voor Kamui Kobayashi, die vrolijk met teamkaarten strooit die overal en nergens belanden.

Foto door: Laurens Stade

Tussen de auto's met coureurs door is er ook tijd voor wat meer auto's van merken als Alpine, dat met ruim 40 auto's deelnam aan de parade. Uiteraard werd het thuisteam luidkeels ontvangen door het publiek, al ging veel aandacht daarbij uit naar Mick Schumacher. Het is een volle route waar geen einde aan lijkt te komen, al is dat wel een feit wanneer de Inter Europol Competition LMP2-coureurs langs het publiek rijden.

Na drie uur zit de indrukwekkende parade door de stad er zo goed als op. De laatste motoren schuiven nog achteraan aan om de boel af te sluiten, maar dat betekent niet dat Le Mans meteen stil is. In meerdere straten wordt - wellicht mede door de start van het EK voetbal en het feit dat het weekend is begonnen - feest gevierd en er is weinig sprake van stilte. Minder dan 24 uur later geldt dat ook voor het circuit dat even verderop ligt, want dan gaat de 92ste editie van de 24 uur van Le Mans van start. Het aftellen naar de race is nu officieel begonnen.